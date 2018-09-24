به گزارش خبرگزاری و به نقل از روابط عمومی استانداری زنجان، آیت‌الله علی خاتمی درجمع کار کنان استانداری، با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف و مقابله با جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف، اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد جنگ روانی و فشارهای اقتصادی مردم را بترساند و مضطرب کند و به اعتماد عمومی جامعه که بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی کشور است، آسیب برساند.

وی اظهار کرد: دشمن امروز با بهره‌گیری از رسانه‌های مختلف و فضای مجازی با سرعت اخبار مختلف و شایعات را در میان مردم منتشر می‌کند و با ایجاد شایعاتی مبنی بر کمبود کالاهای اساسی در صدد متزلزل کردن اعتماد مردم به مسئولان و ایجاد التهاب در فضای اجتماعی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد: نباید به بهانه رقابت با افرادی که در سطوح مختلفی از مدیریت در جامعه قرار دارند به اعتماد عمومی مردم لطمه زد.

خاتمی به اتفاقات مختلف ایام عاشورا و پس از آن اشاره کرد و گفت: حضور و سخنرانی‌های امام حسین (ع) و یاران ایشان در مکه، مدینه و کوفه پیش از واقعه عاشورا و در ایام جنگ با دشمن در کربلا و سخنرانی‌ها و روشنگری‌های منطقی حضرت زینب (س) در دوران اسارت همگی بر فضای جهل مردم تاثیر گذاشت و موجب زنده نگه داشتن پیام قیام عاشورا شد، به گونه‌ای که خلفای اُموی نتوانستند به خلافت خود بر مردم آگاه ادامه دهند.

وی با بیان اینکه واقعه عاشورا در سال ۶۱ هجری و در یک مکان جغرافیایی کوچک به وقوع پیوست ولی روشنگری‌های حضرت زینب (س) و اسرای کربلا مانع از فراموش شدن این واقعه عظیم در طول تاریخ شد، افزود: دشمنان اُموی با آتش زدن خیمه‌ها پس از غارت و خُرد کردن استخوان شهدای دشت کربلا پس از بریدن سر فرماندهان، اوج رذالت و وقاحت خود را نشان دادند ولی در مقابل منطق کوبنده بانوی کربلا شکست سختی خوردند.