گرمخانه و کمپ ترک اعتیاد ویژه زنان در قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، مریم بیدخام در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: علیرغم این که مشکلات بانوان فراوان است اما برخی دستگاههای اجرایی آن را تابو کرده و از ورود برای حل آنها خودداری می کنند که این رویکرد اسیب های دیگری را بدنبال دارد.

وی افزود:استفاده ازظرفیت سازمان های مردم نهاد در این زمینه اهمیت زیادی دارد چون دستگاه های دولتی نمی توانند مانند نهادهای مردمی در پیشگیری، آموزش و ایجاد نشاط اجتماعی موثر باشند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین نیز در این جلسه گفت: از ۱۰ سال گذشته تولید مواد مخدر صنعتی با هزینه کردن بودجه‌های هنگفت در ایران آغاز شد و نظام نیز در مبارزه با قاچاقچیان و کاهش آسیب های این مواد هزینه های زیادی را متحمل شده است.

سرهنگ مهدی حاجیان تصریح کرد: کوتاهی در مبارزه با مواد مخدر پیامدهای جبران ناپذیری دارد و قاچاقچیان از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به ‌سرعت در حال جذب مردم هستند در حالیکه دستگاه های متولی مقابله با مواد مخدر به‌ صورت سازمان‌یافته عمل نمی‌کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین یادآورشد: باید با یک سیاست کلی و نگرش جدیدتر از توسعه و گسترش کارگاه های ساخت و توزیع مواد مخدر صنعتی در استان جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: وجود اتباع افغانی در آینده‌ای نزدیک به یک معضل اجتماعی برای کشور تبدیل می‌شود چون این افراد با کشت گیاهان مخدر آشنایی کافی داشته و می توانند برای پرورش و کاشت آنها در کشور اقدام کنند.

علی صفری شهردار قزوین نیز در این نشست با اشاره به مهمترین دلایل شیوع مصرف مواد در قزوین گفت: فقر، افسردگی و بیکاری از مهمترین عواملی است که مردم را به سمت اعتیاد سوق می دهد.

شهردار قزوین افزود: قزوین یکی از شهرهای افسرده در کشور است که امیدواریم با تامین نیازهای فرهنگی و اجتماعی جوانان از هدایت آنها به سمت قلیان و مواد مخدر جلوگیری شود.