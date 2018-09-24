احتمال بارش نخستین باران پاییزی در خراسان شمالی/سیلابی شدن مسیل

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وضعیت جوی خراسان شمالی امروز دوشنبه کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید است، اظهار کرد: احتمال افزایش ابر همراه با رگبار و رعد و برق به ویژه در نیمه غربی استان دور از انتظار نیست.

جلالی ضمن اعلام اینکه نقشه های هواشناسی بیانگر تداوم جوی ناپایدار تا شامگاه سه شنبه در منطقه است، افزود: دمای هوای استان امروز ۶ درجه کاهش می یابد و از صبح چهارشنبه روند افزایشی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه در نقاط مستعد احتمال آب گرفتگی معابر و وزش باد شدید و افزایش ابر پیش بینی می شود، هم استانی ها از رفتن به ارتفاعات و مناطق کوهستانی و همچنین از اتراق در مسیر رودخانه ها خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: اوج فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر امروز دوشنبه تا اوایل روز سه شنبه خواهد بود و همچنین مه آلود بودن ارتفاعات دور از انتظار نیست.

جلالی بیان کرد: درحال حاضر کمینه دمای هوای استان ۱۱ درجه سانتی گراد و بیشینه آن ۲۵ درجه سانتی گراد است.