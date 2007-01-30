حجت السلام حسین حائری معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: یکی از مهمترین نقشه های استعمار رواج تفکر ضد شیعی است و این مسئله خطرناکترین توطئه فرهنگی سیاسی است که دشمنان بر روی آن کار می کنند.

وی تصریح کرد: باید جامعه و به ویژه جوانان را آگاه سازیم تا از وقوع اتفاقات جبران ناپذیر در جامعه اسلامی جلوگیری شود.

حجت السلام حائری در رابطه با فرهنگ عاشورا، یادآور شد: فرهنگ عاشورا دایره گسترده ای است که نمی توان آن را محدود و در چند جمله خلاصه کرد، اما با برداشتهایی کوتاه می توان نتیجه ای از عناوین را به عنوان گوهرهای درشت معرفت بر مردم نشان داد.

وی اظهار داشت : مبارزه با ظلم، حفظ هویت و شخصیت انسانی و نمایش اخلاص واقعی از نتایج درسهای عاشورا است .

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات خراسان رضوی اظهار داشت: از نکات مهم واقعه عاشورا می توان به بحث مدیریت و شیوه اداره جنگ در شخصیت حضرت زینب (س) اشاره کرد و توجه به معنی واقعی عبادت در همه وقایع عاشورا از جمله نکات با ارزش این حادثه است .

وی همچنین افزود: امروز همه مردم به ویژه جوانان باید توجه داشته باشند طی چند سال اخیر دشمن به شدت متوجه اهمیت و جایگاه عاشورا و عزاداری حسینی شده و با عنایت این جایگاه تمام تلاش را برای انحراف عزاداریهای کشور می کند.

حجت السلام حائری در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر دو رکن واجب و مهم هستند که امروزه در همه فرایض و واجبات، در جامعه ما آنطور که باید و شاید به این امر توجه نشده و دو واژه فراموش شده است.

وی در خصوص مداحی های ماه محرم اظهار داشت: مداح باید بتواند زیبایی های عاشورا را جلوه گر کرده و بر روی شجاعت، شهامت، ایمان به خدا، آزادمنشی، صبر و شکیبایی و وفاداری، اراده قوی، مهربانی و محبت ائمه اطهار تأکید داشته باشد .