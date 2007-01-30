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۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۳۹

فرهنگ عاشورا دایره گسترده ای است

فرهنگ عاشورا دایره گسترده ای است

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه فرهنگ عاشورا دایره گسترده ای است که نمی توان آن را به چند مورد خلاصه کرد، گفت: آشنایی با اهداف امام حسین (ع) نیازمند آن است که بیشتر روی محور معرفت و شناخت کار کنیم.

حجت السلام حسین حائری معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: یکی از مهمترین نقشه های استعمار رواج تفکر ضد شیعی است و این مسئله  خطرناکترین  توطئه فرهنگی سیاسی است که دشمنان بر روی آن کار می کنند.

وی تصریح کرد: باید جامعه و به ویژه جوانان را آگاه سازیم تا از وقوع اتفاقات جبران ناپذیر در جامعه  اسلامی جلوگیری شود.

حجت السلام حائری در رابطه با فرهنگ عاشورا، یادآور شد: فرهنگ عاشورا دایره گسترده ای است  که نمی توان آن را محدود  و در چند جمله خلاصه کرد، اما با برداشتهایی کوتاه می توان نتیجه ای از عناوین را به عنوان گوهرهای درشت معرفت بر مردم نشان داد.

وی اظهار داشت : مبارزه با ظلم، حفظ هویت و شخصیت انسانی و نمایش اخلاص واقعی از نتایج  درسهای عاشورا است .

معاون فرهنگی سازمان  تبلیغات خراسان رضوی  اظهار داشت: از نکات مهم واقعه عاشورا می توان به بحث مدیریت و شیوه اداره جنگ در شخصیت حضرت زینب (س) اشاره کرد و توجه به معنی واقعی عبادت در همه وقایع عاشورا از جمله نکات با ارزش این حادثه است .

وی همچنین افزود: امروز همه مردم به ویژه جوانان باید توجه داشته باشند طی چند سال اخیر دشمن به شدت متوجه اهمیت و جایگاه عاشورا و عزاداری حسینی شده و با عنایت این جایگاه  تمام تلاش را برای  انحراف عزاداریهای کشور می کند.

حجت السلام حائری در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر  تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر دو رکن واجب و مهم هستند که امروزه در همه فرایض و واجبات، در جامعه  ما آنطور که باید و شاید به این امر توجه نشده و دو واژه فراموش  شده است.

 وی در خصوص مداحی های ماه محرم اظهار داشت: مداح باید بتواند زیبایی های عاشورا را جلوه گر کرده و بر روی شجاعت، شهامت، ایمان به خدا، آزادمنشی، صبر و شکیبایی و وفاداری، اراده قوی، مهربانی و محبت ائمه اطهار تأکید داشته باشد .

کد مطلب 441069

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