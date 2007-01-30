نهادهای فرهنگی باید شور و احساس را با معرفت حسینی عجین کنند

معصومه ستم یار مدیر واحد خواهران سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با توجه به وجود علاقه جوانان به ماه محرم اظهار داشت: مسئولین فرهنگی، والدین و نهادها باید شور و احساس را با معرفت عجین کنند، عشق احساس و شور در جوانان وجود دارد، اما شعور و آگاهی را باید نشان دهیم.

وی تصریح کرد: در این روند باید از خرافه گویی در مجالس بپرهیزیم و حقایق و پیام های عاشورا و دین را به صورت زیبا برای جوانان ترسیم کنیم.

مدیر واحد خواهران سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ادامه گفت: عاشورا و فرهگ عاشورا بیانگر بحثی همراه با عشق است، همانطور که صبر حسین (ع) و زینب (س) جز عشق به خدا و معبود یکتا نبود.