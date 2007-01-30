۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۰۷

نهادهای فرهنگی باید شور و احساس را با معرفت حسینی عجین کنند

مدیر واحد خواهران سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: امروز در جامعه و به ویژه در میان جوانان عشق به اباعبدالله الحسین (ع) وجود دارد، مسئولان نهادهای فرهنگی باید این عشق را با معرفت حسینی همراه کنند .

معصومه ستم یار مدیر واحد خواهران سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار  مهر در مشهد با توجه به وجود علاقه جوانان به ماه محرم  اظهار داشت: مسئولین فرهنگی، والدین و نهادها باید شور و احساس را با معرفت  عجین کنند، عشق احساس و شور در جوانان وجود دارد، اما شعور و آگاهی  را باید نشان دهیم.

وی  تصریح کرد: در این روند باید از خرافه گویی در مجالس بپرهیزیم و حقایق و پیام های عاشورا و دین را به صورت زیبا برای جوانان ترسیم کنیم.

مدیر واحد خواهران سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی  در ادامه گفت: عاشورا  و فرهگ عاشورا بیانگر بحثی همراه با عشق است، همانطور که صبر حسین (ع) و زینب (س) جز عشق به خدا و معبود یکتا نبود.

