به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران عالم زاده یکشنبه شب در نشست عمومی شورای شهر کرمان ضمن اشاره به برگزاری جلسه بررسی پروژه های عمرانی شهر که با حضور سرپرست استانداری کرمان در استانداری برگزار شد، از عدم اطلاع رسانی تمامی مطالب مطرح شده در این نشست در خصوص روند اجرای پروژه های سطح شهر توسط برخی از رسانه ها گلایه کرد.

مهران عالم زاده ادامه داد: هم اکنون تمامی پروژه های در دستور کار شهرداری شامل ساروج پارس، تله کابین، تقاطع های غیرهم سطح و مجموعه بازار فعال و در حال انجام است .

وی ادامه داد: پروژه تله کابین بدون تاخیر و طبق زمان بندی در حال اجرا است و عملیات نصب سگمنت پنجم پل ابوذر در حال انجام و اجرای این پروژه از زمانبندی تعیین شده جلوتر است.

وی با بیان اینکه قرار بود عملیات ساختمانی تقاطع غیر هم سطح آزادی تا پایان مهرماه به اتمام برسد و عملیات روشنایی آن آغاز شود، ادامه داد: به دلایلی منابع مالی تعیین شده محقق نشد و این پروژه با همان سرعت در حال اجرا است.

شهردار کرمان با بیان اینکه بخش اعظم درآمد شهرداری از سه منبع تامین می شود، تصریح کرد: کاهش درآمد حاصل از صدور پروانه ساختمانی به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، کاهش بی سابقه مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری در این ماه از ۱۸ میلیارد تومان به چهار میلیارد تومان و ابطال مزایده فروش زمین از جمله عواملی بود که باعث شد تامین منابع مالی شهرداری با خدشه مواجه شود.

وی تاکید کرد: تلاشمان بر آن است سرعت اجرای پروژه های عمرانی در شهر افزایش یابد ولی هم اکنون طبق روال در حال اجرا است.

وی ضمن تشکر از تصمیم شایسته و به جای اعضای شورای شهر در خصوص عدم آغاز عملیات اجرای پروژه جدید در شهر کرمان، گفت: تلاش مان بر آن است تا تمامی پروژه های شروع شده در شهر به اتمام برسد و پس از آن عملیات اجرایی پروژه جدیدی در شهر آغاز شود.

قدردانی عضو شورای شهر از تلاش شبانه روزی شهرداری کرمان

علی اکبر مشرفی در نشست عمومی شورا ضمن تشکر از شهردار کرمان به دلیل بهره برداری از پل شهید بهشتی (سیدی) از عملکرد خوب شهرداری برای تمیزی و نظافت شهر در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به منظور جمع آوری سریع ظروف نذورات در نقاط مختلف شهر قدردانی کرد.