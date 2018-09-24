۸۰ برنامه شاخص به مناسبت هفته دفاع مقدس در دهگلان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران شهرستان دهگلان، سرهنگ محمد امانی اظهارداشت: گرامیداشت هفته دفاع مقدس گرامیداشت ایثار و اقتدار و صلابت و بزرگی ملت ایران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

وی افزود: باید برای مقابله با رخنه فرهنگی دشمن در ترویج این فرهنگ تلاش کنیم و برپایی این برنامه ها و حضور در آنها در این راستا است.

فرمانده سپاه پاسداران شهرستان دهگلان ادامه داد: دیدار با خانواده شهدا، برگزاری نشست های خاطره گویی دفاع مقدس، برپایی ایستگاه صلواتی، نشست های روشنگری، برگزاری مسابقات ورزشی، فرهنگی، هنری و برپایی نمایشگاه های مختلف در سطح مساجد و ادارات و مدارس و اجرای برنامه آبروی محله از جمله برنامه های این هفته است.

امانی با بیان اینکه باید هرچه در توان داریم برای پاسداشت هفته دفاع مقدس به کار گیریم، به سخنان مقام معظم رهبری دراین رابطه اشاره کرد که می فرمایند: "جنگ گنجی است که تمام نمی شود و هفته دفاع مقدس نیز یادآور حادثه ای عظیم است".