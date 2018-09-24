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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سنندج:

چندین المان به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در سنندج نصب شد

چندین المان به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در سنندج نصب شد

سنندج - رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سنندج گفت: به مناسبت فرا رسیدن آغاز سال جدید چندین المان مناسبتی در میادین و مقابل مدارس سطح شهر سنندج نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، شرمین شریفی فرا رسیدن آغاز سال تحصیلی جدید و بهار علم و دانش را به تمامی معلمان و دانش آموزان تبریک گفت و اظهارداشت: امسال در راستای آماده سازی سطح شهر و استقبال از مهر ماه از سوی سازمان ها و مناطق تابعه شهرداری برنامه ریزی و تمهیدات لازم صورت گرفت.

وی افزود: خوشبختانه با تلاش واحد خدمات شهری مناطق، بصورت ویژه عملیات تنظیف و شست و شوی محوطه مقابل مدارس و داخل مدارس سطح شهر انجام شد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سنندج ادامه داد: این سازمان هم در راستای رسالت خود در خصوص ایجاد فضای با نشاط به ویژه در مناسبت های مختلف اقدام به نصب چندین المان مناسبتی در میادین و مقابل مدارس سطح شهر کرد.

شریفی یادآور شد: این المان ها شامل تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به زبان کردی و فارسی است و در چند نقطه از سطح شهر نصب شده است.

وی بیان کرد: در راستای برنامه ریزی های صورت گرفته شهردار، اعضای شورا و مدیران شهرداری با حضور در یکی از مدارس سطح شهر آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان و معلمان تبریک خواهند گفت.

کد مطلب 4410715

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