چندین المان به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در سنندج نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، شرمین شریفی فرا رسیدن آغاز سال تحصیلی جدید و بهار علم و دانش را به تمامی معلمان و دانش آموزان تبریک گفت و اظهارداشت: امسال در راستای آماده سازی سطح شهر و استقبال از مهر ماه از سوی سازمان ها و مناطق تابعه شهرداری برنامه ریزی و تمهیدات لازم صورت گرفت.

وی افزود: خوشبختانه با تلاش واحد خدمات شهری مناطق، بصورت ویژه عملیات تنظیف و شست و شوی محوطه مقابل مدارس و داخل مدارس سطح شهر انجام شد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سنندج ادامه داد: این سازمان هم در راستای رسالت خود در خصوص ایجاد فضای با نشاط به ویژه در مناسبت های مختلف اقدام به نصب چندین المان مناسبتی در میادین و مقابل مدارس سطح شهر کرد.

شریفی یادآور شد: این المان ها شامل تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به زبان کردی و فارسی است و در چند نقطه از سطح شهر نصب شده است.

وی بیان کرد: در راستای برنامه ریزی های صورت گرفته شهردار، اعضای شورا و مدیران شهرداری با حضور در یکی از مدارس سطح شهر آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان و معلمان تبریک خواهند گفت.