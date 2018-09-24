تعاملات با اسلام آباد همواره برای آمریکا سودمند بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، «شاه محمود قریشی» وزیر امور خارجه پاکستان طی یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که اسلام آباد هرگز بر سر دو راهی انتخاب یکی از کشورهای چین یا آمریکا به عنوان متحد استراتژیک خود قرار نگرفته است؛ کشور چین نیز هیچ مشکلی با روابط دوستانه اسلام آباد- واشنگتن نخواهد داشت.

وی در ادامه ضمن گفتگو در مورد مذاکرات اسلام آباد- دهلی نو گفت که هند از مذاکرات گریز می کند اما ما هرگز درهای مذاکره را نخواهیم بست چرا که با چشم پوشی از مشکلات و پاک کردن صورت مسئله هیچ چیز درست نخواهد شد؛ مسئله کشمیر به خودی خود و بدون مذاکرات حل نخواهد شد.

وی در جواب سوالی در مورد روابط پاکستان با دو کشور آمریکا و چین نیز گفت: برای اسلام آباد برقراری روابط با هر دو کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وزیر امور خارجه پاکستان همچنین گفت که پاکستان به دنبال گسترش روابط اقتصادی با عربستان و امارات متحده عربی است و دولت جدید اسلام آباد با جدیت تمام برای فروع هر چه بیشتر روابط خود با امارات و عربستان تلاش می کند.

وی در ادامه اظهارت خود گفت که در رسانه ها اخباری مبنی بر لغو تعلیق کمک های مالی آمریکا به پاکستان و احیای دوباره آنها شنیده ام اما تا زمانی که مقامات آمریکایی تایید نکنند نمی توان درباره آن اظهار نظر کرد.

قریشی همچنین در گسترش مورد روابط دهلی- واشنگتن گفت که تمایل آمریکا برای تعاملات با هند را درک می کنیم اما واشنگتن نباید در پرتو تعاملات خود با هند دوستی با شرکای دیرین خود را از یاد ببرد.

وی افزود روابط با اسلام آباد همواره برای واشنگتن سودمند خواهد بود چه در زمان جنگ سرد یا جنگ شوروی در افغانستان و یا مبارزه جهانی علیه تروریسم.