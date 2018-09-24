حضور وزرا و نمایندگان رهبری در تشییع شهدای حادثه تروریستی اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، وزرای اطلاعات، دفاع و بهداشت، حجت‌الاسلام رحیمیان و مروی نمایندگان رهبری، شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و تنی چند از مسئولان لشکری و کشوری در کنار حضور پرتعداد مردم و مسئولان استانی در این مراسم حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز امروز از مقابل حسینیه ثارالله اهواز به سمت چهار راه زند تا گلزار شهدای بهشت آباد برگزار شد.

کلیه ادارات و مدارس استان خوزستان به منظور شرکت باشکوه مردم سراسر استان در مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز تعطیل اعلام شد.

صبح روز شنبه چهار تروریست مسلح با لباس مبدل به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز آتش گشودند که این حمله تروریستی منجر به شهادت ۲۴ نفر و مجروحیت بیش از ۶۰ نفر از مردم شد.