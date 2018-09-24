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۲ مهر ۱۳۹۷، ۹:۱۵

تغییر ساعت اجرای نمایش «مثل من، مثل تو»

تغییر ساعت اجرای نمایش «مثل من، مثل تو»

ساعت اجرای نمایش «مثل من، مثل تو» از ساعت ۱۹:۱۵ به ۱۹ تغییر پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «مثل من، مثل تو» به نویسندگی، کارگردانی و بازیگری یلدا قشقایی از ۱ تا ۲۰ مهر در تماشاخانه استاد انتظامی روی صحنه می رود. این اثر نمایشی از ساعت ۱۹ و به مدت ۵۰ دقیقه اجرا می شود. پیش از این اعلام شده بود این نمایش در ساعت ۱۹:۱۵ به صحنه می رود.

این اثر نمایشی که تلفیقی از نمایش و مستند است، برنده دیپلم افتخار بازیگری از جشنواره «تک» در سال ۱۳۸۷ و بخش مستند آن، برنده بهترین فیلم از جشنواره «بلک» برلین شده است.

از دیگر عوامل این اثر می توان به نویسنده و کارگردان بخش مستند: یلدا قشقایی، تصویر برداران بخش مستند: بایرام فضلی، محمد سلیمی، صدابردار بخش مستند: مهرداد دادگری، دستیار کارگردان: بهزاد اطاعتی، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای: صادق سیادت، عکاس: مبینا ستوده نیا، گرافیک: امیرحسین جعفری، منشی صحنه: مهسا کوچک، مدیر صحنه: نیکی نیکخواه اشاره کرد.

کد مطلب 4410739
آروین موذن زاده

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