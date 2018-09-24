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۲ مهر ۱۳۹۷، ۹:۲۲

در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل:

وزرای خارجه آمریکا و پاکستان ۱۰ مهر دیدار می‌کنند

وزرای خارجه آمریکا و پاکستان ۱۰ مهر دیدار می‌کنند

وزرای خارجه پاکستان و آمریکا سه شنبه (۱۰ مهر) در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، «شاه محمود قریشی» وزیر امور خارجه پاکستان که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر کرده است در تاریخ ۲ اکتبر (۱۰ مهر) با «مایک پمپئو» همتای آمریکایی خود دیدار می کند.

قریشی در تاریخ ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) در مجمع عمومی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. وی در سخنرانی خود به موضوع کشمیر نیز خواهد پرداخت.

لازم به ذکر است که قرار بود وزرای خارجه هند و پاکستان نیز در حاشیه این اجلاس با یکدیگر گفتگو کنند اما دهلی نو ۲۴ ساعت بعد از موافقت با این دیدار، ضمن متهم کردن پاکستان به اقدامات تروریستی علیه نیروهای امنیتی این کشور ملاقات وزرای خارجه دو کشور را لغو کرد؛ متعاقب این حادثه تنش ها بین هند و پاکستان به شدت بالا گرفته است.

کد مطلب 4410742

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