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۲ مهر ۱۳۹۷، ۹:۱۸

اقتباسی از نمایشنامه اوریپید روی صحنه می‌آید

اقتباسی از نمایشنامه اوریپید روی صحنه می‌آید

نمایش «مده‌آ» به کارگردانی علی حسینی در تماشاخانه مهرگان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «مده‌آ» اثری از گروه تئاتر انزوا به طراحی، نویسندگی و کارگردانی علی حسینی از ۱۰ مهر در تماشاخانه مهرگان به صحنه می‌رود. 

علی حسینی درباره اجرای جدید گروه خود گفت: از نظریه کنش جسمانی استانیسلاوسکی، آرتو و بیماری اش، میرهولد و مبانی بیومکانیک و گروتفسکی و تئاتر بی پیرایه اش در این نمایش استفاده کردم. ضمنا این نمایش برای افراد زیر ۱۵ سال مناسب نیست.

در خلاصه این نمایش آمده است: مده آ ایزد بانوئیست که در پی خیانت همسرش، جاسونه و برای انتقام از وی ۲ فرزندش را می کشد. آنا زارع و علی حسینی در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند. 

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به حضور نسیم میرزاده طراح لباس و گریم، علی حسینی طراح تیزر و پوستر، مریم حبیبی و عبدالله حاجی پور عکاس، تصویربردار، ساخت و اجرای تیزر و پوستر، خالق استواری مدیر صحنه، ایلیا گیاهچی منشی صحنه، غزاله حلوایی زاده مدیر امور بین الملل، نسیم میرزاده مدیر اجرا و روابط عمومی اشاره کرد.

نمایش «مده‌آ» هر روز به غیر از شنبه ها از ۱۰ مهرماه ساعت ۲۲:۳۰ روی صحنه می‌رود. 

شب اول اجرای نمایش مختص عکاسان و خبرنگاران خواهد بود.

کد مطلب 4410759
آروین موذن زاده

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