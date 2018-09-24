به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «مده‌آ» اثری از گروه تئاتر انزوا به طراحی، نویسندگی و کارگردانی علی حسینی از ۱۰ مهر در تماشاخانه مهرگان به صحنه می‌رود.

علی حسینی درباره اجرای جدید گروه خود گفت: از نظریه کنش جسمانی استانیسلاوسکی، آرتو و بیماری اش، میرهولد و مبانی بیومکانیک و گروتفسکی و تئاتر بی پیرایه اش در این نمایش استفاده کردم. ضمنا این نمایش برای افراد زیر ۱۵ سال مناسب نیست.

در خلاصه این نمایش آمده است: مده آ ایزد بانوئیست که در پی خیانت همسرش، جاسونه و برای انتقام از وی ۲ فرزندش را می کشد. آنا زارع و علی حسینی در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به حضور نسیم میرزاده طراح لباس و گریم، علی حسینی طراح تیزر و پوستر، مریم حبیبی و عبدالله حاجی پور عکاس، تصویربردار، ساخت و اجرای تیزر و پوستر، خالق استواری مدیر صحنه، ایلیا گیاهچی منشی صحنه، غزاله حلوایی زاده مدیر امور بین الملل، نسیم میرزاده مدیر اجرا و روابط عمومی اشاره کرد.

نمایش «مده‌آ» هر روز به غیر از شنبه ها از ۱۰ مهرماه ساعت ۲۲:۳۰ روی صحنه می‌رود.

شب اول اجرای نمایش مختص عکاسان و خبرنگاران خواهد بود.