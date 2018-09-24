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۲ مهر ۱۳۹۷، ۹:۳۹

مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی خبر داد:

ساخت ۲۹ مدرسه توسط بانک‌های استان در آذربایجان شرقی

ساخت ۲۹ مدرسه توسط بانک‌های استان در آذربایجان شرقی

ورزقان- مدیرکل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی از ساخت ۲۹ مدرسه توسط بانک‌های استان در آذربایجان شرقی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عیدی شامگاه دیروز یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۹ مدرسه در سطح استان توسط بانک‌ها ساخته شده که از این تعداد ۲۵ مدرسه تحویل آموزش و پرورش شده است.

وی افزود: ۳۱ درصد کلاس های استان فرسوده هستند و از بین ۲۴ هزار کلاس موجود در استان، هفت هزار و ۶۰۰ کلاس عمر مفید خود را از دست داده اند و نیاز به بازسازی و تعمیر دارند.

عیدی گفت: حدود ۱۱ درصد کلاسهای شهرستان ورزقان فرسوده بوده و نیازمند تعمیر هستند که امیدواریم بتوانیم با کمک خیرین میزان کلاس های فرسوده را کاهش دهیم.

کد مطلب 4410762

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