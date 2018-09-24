به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عیدی شامگاه دیروز یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۹ مدرسه در سطح استان توسط بانک‌ها ساخته شده که از این تعداد ۲۵ مدرسه تحویل آموزش و پرورش شده است.

وی افزود: ۳۱ درصد کلاس های استان فرسوده هستند و از بین ۲۴ هزار کلاس موجود در استان، هفت هزار و ۶۰۰ کلاس عمر مفید خود را از دست داده اند و نیاز به بازسازی و تعمیر دارند.

عیدی گفت: حدود ۱۱ درصد کلاس‎های شهرستان ورزقان فرسوده بوده و نیازمند تعمیر هستند که امیدواریم بتوانیم با کمک خیرین میزان کلاس های فرسوده را کاهش دهیم.