فرچه های دستشویی هم هوشمند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، دستشویی و حمام از جمله نقاطی از منزل است که احتمال وجود انواع آلودگی ها در آن وجود دارد و معمولا با استفاده از فرچه های عادی نمی توان به خوبی و با دقت این نوع محیط ها را تمیز کرد.

اما فرچه هوشمند لومی نه تنها قادر به شناسایی و پاک کردن انواع آلودگی ها در محیط های مذکور است، بلکه می تواند محل نظافت شده را ضدعفونی هم بکند. این فرچه دارای یک سر قابل تعویض است که در سر آن یک لامپ ضدعفونی کننده ماوراء بنفش نصب شده که با تاباندن این نور به جهات مختلف تمامی میکروب ها و ذرات آلاینده را از بین می برد. نحوه تابش نور این فرچه به گونه ای است که که هیچ زاویه از دستشویی یا حمام را بدون نظافت باقی نمی گذارد.

این فرچه دارای یک دریچه تخلیه هم هست که باعث می شود رطوبت و آب آن به سرعت تخلیه شده و فرچه به زودی خشک شده و برای استفاده مجدد آماده شود. مخزن تبخیر مخفی این فرچه هم خروج تمامی آب باقی مانده را تضمین می کند.

فرچه یادشده با نصب یک باتری کوچک کار می کند و با لمس درب آن باز شدن و بعد از لمس مجدد بسته می شود. قیمت این فرچه که در زمستان امسال روانه بازار می شود ۴۰ دلار است.