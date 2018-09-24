تیم کشتی پتروشیمی بهشهر مقابل ستارگان ساری پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر کشتی آزاد و هفته اول از دور برگشت رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور یکشنبه شب در شهرهای گرگان، بهشهر، قم و مشهد برگزار شد.

در همین راستا و در هفته چهارم لیگ برتر کشتی آزاد کشور؛ مازندران میزبان یک دیدار بود که پتروشیمی بهشهر و ستارگان ساری در بهشهر به مصاف هم رفتند و پتروشیمی بهشهر ۶ بر ۴ ستارگان ساری را مغلوب کرد و پیروز میدان شد.

براساس برنامه اعلام شده این مسابقات در گروههای مختلف برگزار شد که در کشتی آزاد گروه الف دیدار تیم های راه و شهرسازی گلستان - بیمه رازی بابل (میزبان گرگان- سالن امام خمینی (ره)) و در کشتی آزاد گروه ب دیدار تیم های پتروشیمی بهشهر- ستارگان ساری (میزبان بهشهر - سالن شهید هاشمی نژاد) برگزار شد.

در کشتی فرنگی هم در گروه الف دیدار تیم های شهدای مدافع حرم قم- بیمه رازی اردبیل (میزبان قم- سالن خانه کشتی) و در کشتی فرنگی گروه ب تیم های شهر ما شهرداری مشهد – سینا صنعت ایذه (میزبان مشهد مجموعه ورزشی شهید بهشتی) به دیدار هم رفتند.

مسابقات هفته چهارم لیگ برتر و هفته اول از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور در مازندران برگزار شد و در مسابقات کشتی آزاد، پتروشیمی بهشهر بر ستارگان ساری نائل و پیروز میدان شد.