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۲ مهر ۱۳۹۷، ۹:۲۸

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بازنشسته نیست

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بازنشسته نیست

سخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: برخلاف مطالب و خبرهایی که این روزها در رسانه های مجازی منتشر می شود، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا افشار اظهار داشت: طی روزهای اخیر، شاهد انتشار مطالب غیر موثق در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در مورد بازنشستگی برخی از معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران عامل صندوق های بازنشستگی هستیم که بیشتر گمانه زنی‌ رسانه ای است و فاقد مستندات است.

وی با تاکید بر اینکه مدیرعامل صندوق بازنشستگی جزو مدیران بازنشسته محسوب نمی شود، گفت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل مدیرعامل صندوق بازنشستگی  نمی‌شود و ایشان تا بازنشستگی سنوات زیادی دارند.

افشار اظهار داشت: متاسفانه انتشار برخی اخبار نادرست در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی بیشتر در جهت تضعیف مدیران و کاهش انگیزه کارکنان در خدمت رسانی به مردم است؛ این در حالی است که در شرایط کنونی جامعه نیاز به آرامش دارد و نباید برای مخاطبان و گروه های هدف دستگاه های اجرایی نگرانی ایجاد کرد.

کد مطلب 4410776
مهناز قربانی مقانکی

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