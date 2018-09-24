مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بازنشسته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا افشار اظهار داشت: طی روزهای اخیر، شاهد انتشار مطالب غیر موثق در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در مورد بازنشستگی برخی از معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران عامل صندوق های بازنشستگی هستیم که بیشتر گمانه زنی‌ رسانه ای است و فاقد مستندات است.

وی با تاکید بر اینکه مدیرعامل صندوق بازنشستگی جزو مدیران بازنشسته محسوب نمی شود، گفت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل مدیرعامل صندوق بازنشستگی نمی‌شود و ایشان تا بازنشستگی سنوات زیادی دارند.

افشار اظهار داشت: متاسفانه انتشار برخی اخبار نادرست در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی بیشتر در جهت تضعیف مدیران و کاهش انگیزه کارکنان در خدمت رسانی به مردم است؛ این در حالی است که در شرایط کنونی جامعه نیاز به آرامش دارد و نباید برای مخاطبان و گروه های هدف دستگاه های اجرایی نگرانی ایجاد کرد.