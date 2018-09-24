به گزارش خبرگزاری مهر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه با روزنامه «کامرسانت» روسیه حضور معارضان سوری که از آنها به عنوان اپوزیسیون یاد کرد را در روند حل سیاسی بحران سوریه و پیشبرد مذاکرات آستانه و ژنو ضروری دانست.

وی در این باره گفت: اپوزیسیون میانه‌رو باید بخشی از راه‌حل سیاسی ادلب باشد.

اردوغان همچنین حفظ مناطق کاهش تنش و حفاظت از این معارضان به‌اصطلاح میانه‌رو را از اولویت‌های ترکیه از زمان آغاز بحران ادلب عنوان کرد.

وی در این باره مدعی شد: ممکن است رویکرد کشورهای مختلف به اپوزیسیون میانه‌رو متفاوت باشد اما به عقیده ما آنها باید در روند سیاسی باقی بمانند.

رئیس‌جمهوری ترکیه همچنین توافق آنکارا-مسکو درخصوص ادلب را که درجریان سفر وی به «سوچی» روسیه در خصوص مناطق کاهش تنش حاصل شد، ارزشمند دانست.

اردوغان در بخش دیگری از اظهارات خود پاکسازی مناطق تحت کنترل یگان‌های کردی ویژه خلق را نیز مهم برشمرد و از لزوم توقف حمایت آمریکا از این گروه‌ها سخن گفت و عنوان داشت: چنین اقداماتی توازن منطقه‌ای و صلح حاکم میان مردم را به مخاطره می‌اندازد.

به گفته وی، ترکیه در شرق رود فرات وارد عمل شده و مناطق امنی را مشابه آنچه که در شمال غربی سوریه وجود دارد، ایجاد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: در زمان پیش‎رو، بر شمار مناطق امن سوریه ازجمله در شرق رود فرات می‌افزاییم.