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۲ مهر ۱۳۹۷، ۹:۲۹

اولین مدرسه سبز در مازندران افتتاح شد

اولین مدرسه سبز در مازندران افتتاح شد

ساری - اولین مدرسه سبز استان مازندران به عنوان نماد توسعه پایدار در ناحیه یک شهرستان ساری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه سبز فرزانگان ناحیه یک شهرستان ساری به عنوان نماد توسعه پایدار همزمان با شروع سال تحصیلی با حضور مسئولان افتتاح شد.
این مدرسه، نتیجه همکاری و تعاملات بین دستگاهی در سطح استان بوده که انتظار می رود با افزایش این مدارس زمینه رشد وتعالی ارزشهای اجتماعی ونهادینه شدن توسعه پایدارمحیط زیست در استان مازندران بوجود آید.
مازندران بیش از ۵۰۰ هزار دانش آموز دارد که سال تحصیلی را در چهار هزار مدرسه آغاز کرده اند و همزمان با اول مهرماه، ۱۴۴ کلاس درس جدید در استان افتتاح شد.
کد مطلب 4410788

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