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۲ مهر ۱۳۹۷، ۹:۳۴

با دروس اخلاق و اندیشه اسلامی؛

طرح «ضیافت اندیشه دانشجویی» در دانشگاه کردستان برگزار می شود

طرح «ضیافت اندیشه دانشجویی» در دانشگاه کردستان برگزار می شود

طرح «ضیافت اندیشه دانشجویی» دانشگاه کردستان ۲۱ مهرماه تا ۴ آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه کردستان، دوره طرح ضیافت اندیشه دانشجویی دانشگاه کردستان با محوریت تدریس دروس اخلاق اسلامی و اندیشه اسلامی ۲ برگزار خواهد شد.

ثبت‌نام اینترنتی برای دختران دانشجو ۷ مهرماه و پسران دانشجو ۸ مهرماه است و باتوجه به محدودیت ظرفیت اولویت ثبت‌نام با افرادی است که زودتر ثبت‌نام اینترتی و قطعی را انجام دهند.

کلاس‌های این دوره از ۲۱ مهرماه آغاز و تا ۴ آبان ۹۷ ادامه خواهد داشت.

هر دانشجو تنها می‌تواند یک درس از ضیافت اندیشه را انتخاب و تنها ۲ واحد مازاد، بر سقف مجاز اخذ کند و غیبت مجاز و غیرمجاز بیش از دو جلسه منجر به حذف درس می شود.

کد مطلب 4410794

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