حساب کاربری جیمز وودز بازیگر آمریکایی در توییتر بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جیمز وودز بازیگر ۷۱ ساله آمریکایی در ماه ژولای توییتی دربردارنده یک «میم‌» (میم‌ اصطلاحی است برای توصیف موضوعات و عقیده‌هایی که به وسیله اینترنت گسترش و شهرت پیدا می‌کنند) از یک کمپین هوکس (هوکس: دروغی است که آگاهانه و به قصد فریب یا شوخی کردن با کسانی ساخته می شود که احتمالا آن را باور می کنند) منتشر کرد که مردم را به رای ندادن در انتخابات میان دوره ای تشویق می کرد. در همان توییت وودز اذعان کرده بود که این «میم» ممکن است واقعی نباشد.

وودز روز پنجشنبه ایمیلی از توییتر دریافت کرد که در آن نوشته شده بود یک توییت در راهی که می تواند بر انتخابات تاثیر بگذارد پتانسیل آن را دارد که گمراه کننده باشد. در این ایمیل به وودز گفته شده است اگر او آن توییت را پاک کند می تواند دوباره از حساب کاربری خود استفاده کند.

با این حال وودز به صورت تلفنی به آسوشیتدپرس گفت که آن توییت را حذف نخواهد کرد.

بازیگر «روزی روزگاری در آمریکا» در توییتر بیش از ۱.۷ میلیون دنبال کننده دارد و بیش تر به خاطر دیدگاه های سیاسی محافظه کارانه اش شناخته می شود.