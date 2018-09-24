به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه دوشنبه در نشست شهرداری ها چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه افزایش کیفیت خدمات در شهرهای چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: افزایش خدمات در شهرها موجب رضایتمندی مردم می شود.

بهره گیری از ظرفیت های شهرها زمینه ساز توسعه است

وی بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت ها در هر شهر زمینه ساز توسعه است که شهرداری ها باید در این مسیر حرکت کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه شهرداری ها ظرفیت ها وپتانسیل ها راشناسایی کنند، ادامه داد: توسعه نیازمند توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های هر منطقه است.

وی ادامه داد: توسعه بخش گردشگری موجب ورود مسافر و گردشگر به شهرها می شود و درآمد ها افزایش می یابد.

ارتقای زیر ساخت های گردشگری در شهرهای چهارمحال و بختیاری ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ارتقای زیر ساخت های گردشگری در هر شهر ضروری است.

وی عنوان کرد: باید با تمام توان در مسیر توسعه استان حرکت کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذاران در شهرها ضروری است، بیان کرد: برداشتن موانع راه سرمایه گذاری بخش خصوصی موجب توسعه یک منطقه می شود.

وی بیان کرد: احداث هتل و مراکز اقامتی در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری می تواند زمینه ساز توسعه بخش گردشگری در این استان باشد.

وی با اشاره به اینکه توسعه ورودی شهرها در چهارمحال و بختیایر ضروری است، ادامه داد: زیباسازی ورودی شهرها زمینه ساز توسعه گردشگری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ورودی و خروجی تمامی شهرهای استان و به ویژه مراکز شهرستان های ۹ گانه باید طراحی و ساماندهی شود.

وی با اشاره به اینکه توسعه بخش گردشگری زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: زیر ساخت های گردشگری در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد.

وی عنوان کرد: بخش گردشگری یکی از ظرفیت های مغفول مانده در چهارمحال و بختیاری است که هنوز نتوانسته ایم از آن بهره کافی بگیریم.