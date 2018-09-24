نمایشگاه عکس کردستان در قاب انقلاب و دفاع مقدس در سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه و طی مراسمی با حضور جمعی از مدیران و مسئولان و همزمان با هفته دفاع مقدس با همکاری و مشارکت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان نمایشگاه عکس با موضوع کردستان در قاب انقلاب و دفاع مقدس گشایش یافت.

در این مراسم جمعی از مدیران و مسئولان استانی کردستان از جمله مدیرکل حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس استان کردستان، مدیرکل فنی وحرفه ای استان، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان و نمایندگان دستگاه های اجرایی و جمعی از هنرمندان استان حضور داشتند.

در این نمایشگاه تعداد ۵۰ ا ثر عکاسی از نقش علماء، پیشمرگان مسلمان کرد و عشایر منطقه در دوران انقلاب و دفاع مقدس در معرض نمایش عموم قرار گذاشته شده است.

علاقه مندان می توانند از اول تا هفتم مهرماه ۹۷ در دو نوبت صبح وبعداز ظهر از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۷ الی ۲۰ از این نمایشگاه بازدید نمایند.