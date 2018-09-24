رشد ۲۰۰ درصدی معاملات در بورس منطقه ای کرمانشاه

زهرا دفتری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با شروع سال ۹۷ شاخص های بازار روند صعودی با شیب بسیار ملایمی را در پیش گرفتند که با توجه به روند صعودی سایر بازارها مانند طلا، سکه و ارز، ریسک سرمایه گذاری در این بازارها هرروز بیشتر می شود، سرمایه گذاران مایل هستند بازاری کم ریسک برای سرمایه گذاری انتخاب کنند.

وی افزود: از آنجا که بازار سهام نسبت به سایر بازارها در سال قبل رشدی را تجربه نکرده، ارزش اکثر سهام های بازار در کف قیمتی است و ریسک سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار از این جهت بسیار پایین به نظر می رسد.

مدیر بورس منطقه ای کرمانشاه تصریح کرد: بازار سهام در سال ۹۷ از بسیاری عوامل متاثر است در این میان اثر عوامل سیاسی به این گونه است که موضوع تحریم ها و تاثیر آن بر نرخ ارز و به دنبال آن سود و زیان شرکت های صادر و وارد کننده موضوعی قابل بحث و بسیار مهم در بازار اوراق بهادار محسوب می شود که باید سرمایه گذاران به این موضوع توجه کنند.

وی نرخ سود را عامل موثر دیگری دانست و گفت: بازار پول رقیب اصلی بازار سرمایه است طی چندسال اخیر به دلیل رشد نقدینگی، کاهش نرخ بهره بانکی در دستور کار قرار گرفته است و چنانچه این موضوع محقق شود قطعا نقدینگی به سمت بازارهای دیگر به ویژه بازار سرمایه سوق پیدا خواهد کرد.

دفتری بیان کرد: تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس نیز در این میان موثر است این تصمیمات درباره نرخ بهره مالکانه، کاهش نرخ مالیات بر داد و سند اوراق بهادار، عرضه ارز شرکتهای پتروشیمی در بازار ثانویه و بسیاری تصمیمات دولت بر روند حرکت شاخص بازار موثر است.

وی افزود: بورس بازار کرمانشاه نیز با توجه به روند روبه رشد و صعودی بازار از رشد بسیار مناسبی برخوردار است، به طوری که تا پایان شهریور امسال رقمی معادل ۶ هزار و۹۳۲ میلیارد ریال داد و ستد در بورس منطقه ای صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲ هزار و ۲۱۹ میلیارد ریال۲۰۰ درصد رشد داشته است.

دفتری گفت: حجم معاملات تمامی اوراق بازار از ۹۸۰ میلیون سهم و سایر اوراق در ۶ ماه نخست سال قبل به ۲ هزار و ۵۰۶ میلیون سهم و سایر اوراق در ۶ ماه نخست امسال رسیده که۱۵۰ درصد رشد را رقم زده است.