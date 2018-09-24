فراهم کردن بستر تخلیه روانی از شیوع اعتیاد در جامعه جلوگیری میکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری، عبدالمحمد زاهدی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که در استانداری قزوین برگزار شد گفت: باید جامعه را شناخت تا بتوان برای درمان دردهای آن اقدام کرد مانند یک پزشک که بیماری را اگر تشخیص ندهد نمی تواند آن را درمان کند.

وی افزود: باید مشکلات و آسیب های اجتماعی در کارگروه ها و جلسات با صراحت بیشتری مطرح شوند تا بتوان با شناخت دقیق تری برای ارایه راهکار اقدام کرد.

زاهدی یادآورشد: در دوره ای از مطرح کردن بیماری ایدز در کشور به دلیل مسائل مذهبی جامعه خودداری می شد در حالیکه امروزه آموزش های پیشگیری از این بیماری به راحتی در جامعه ارائه می شود.



استاندار قزوین با بیان اینکه باید در پژوهش های اجتماعی به عوامل مهم آسیب زا توجه بیشتری کرد گفت: در بررسی دلایل گرایش زنان به اعتیاد باید به عواملی که تقش بیشتری دارند توجه جدی کرد تا نتایج و دستاوردهای پژوهش دقیق تر و منطقی تر باشد.

وی گفت: در کنار مسائل و عوامل اجتماعی باید به دلایل روانی شیوع اعتیاد در زنان نیز توجه کنیم چون بانوان به لحاظ روانی آسیب پذیری ببیشتری نسبت به مردان دارند.

زاهدی با اشاره به این که اعتیاد چرخه پیچیده ای دارد، یادآور شد: هرچند طلاق و بیکاری یکی از عوامل اعتیاد است اما از سوی دیگر اعتیاد هم موجب طلاق و بیکاری می شود که این فرایند پیچیده نشان می دهد مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در جامعه پیچیده و دشوار است.

وی در خصوص ضرورت تهیه متون آموزشی در زمینه مواد مخدر افزود: تالیف کتاب در این زمینه اثرگذاری چندانی در پیشگیری از اعتیاد نخواهد داشت چون وقتی یک دانش آموز با خانواده خود مشکل داشته باشد به مطالعه کتاب اهمیت نمی دهد.

زاهدی اظهارداشت: اعتیاد ممکن است در همه اقشار جامعه دیده شود اما باید تلاش کرد عوامل روانی و شرایط ذهنی که باعث گرایش به اعتیاد می شود را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کرد.

وی بیان کرد: بسیاری از انسان ها به دنبال آرامش هستند و باید این امکان را فراهم کنیم تا فرزندان ما تخلیه روانی شده و به آرامش برسند.

استاندار با اشاره به آمار شیوع مصرف مواد در استان گفت: موقعیت استراتژیک، کارگری بودن و حضور اتباع خارجی از جمله دلایل شیوع مصرف و تولید مواد صنعتی در استان است که باید با نگاه همه جانبه به مباحث اجتماعی برای پیشگیری از اعتیاد در جامعه اقدام کرد.

در ادامه معصومه مرادیان مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گفت: زنان ۱۰ درصد از جامعه معتادان را تشکیل می دهند و می توانند منتقل کننده ویروس ایدز به نوزادان و جنین‌ باشند لذا باید به اعتیاد زنان توجه بیشتری کنیم.

مرادیان تصریح کرد: ۵۲ درصد زندانیان مواد مخدر کشور را زنان و ۴۸ درصد را مردان تشکیل می دهند که بیانگر میزان شیوع اعتیاد میان زنان است.

وی اضافه کرد: فقر یکی از عوامل مهم اعتیاد در جامعه زنان بشمار می رود که موجب شده حدود ۱۰ درصد از کارتن ‌خواب‌های جامعه ما بانوان باشند.

مرادیان یادآورشد: ۱۰ درصد از معتادان جامعه زنان هستند و اکثر این زنان قربانیان اعتیاد خانواده‌ اند و مواد مخدر برای پدر، برادر و یا همسر معتاد خود را هم جابه‌جا می‌کنند.

وی افزود: با راه اندازی مراکز ملی اعتیاد مانند آنچه در کشور افغانستان تشکیل شده می توان وضعیت این زنان را مورد مطالعه قرار داد و برای بهبود آنها اقدام کرد که پیشنهاد می کنیم در ایران نیز این مراکز فعال شوند.

مرادیان گفت: یک ‌سوم مصرف‌ کنندگان مواد مخدر زنان هستند و از هر ۶ معتادی که مورد معاینه و بهبود قرار می‌گیرد یک مورد را زنان تشکیل می دهند.