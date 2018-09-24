توزیع لوازم التحریر بین ۷۸۰۰ دانش آموز نیازمند مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر اسکندری اظهار داشت: مازندرانی های نیکوکار در مرحله اول جشن عاطفه ها که ۱۵ و ۱۶ شهریور ماه در استان برگزار شد ،تاکنون یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان به دانش آموزان به نیازمند کمک کردند.

وی با اشاره به توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند افزود: قبل از شروع سال تحصیلی جدید کیف و لوازم التحریر بین هفت هزارو ۸۰۰ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد استان توزیع شد.

قائم مقام کمیته امداد مازندران ادامه داد: با توجه به تعداد دانش آموزان تحت حمایت بیشترین توزیع کیف و لوازم التحریر در شهرستانهای بابل، آمل و منطقه یک و دو ساری بوده است.

وی با اشاره به اینکه با آغاز سال تحصیلی جدید ۴۰۰ هزار پاکت بین دانش آموزان توزیع شد ، گفت:زنگ عاطفه ها با هدف ترویج فرهنگ احسان،انفاق و نیکوکاری برای کمک به دانش آموزان نیازمند در یازدهم مهر ماه همزمان با سراسر کشور در تمامی مدارس استان نواخته می شود.

اسکندری با تقدیر ازهمراهی مردم نوعدوست استان افزود: مازندرانی های نیک اندیش می توانند کمک های نقدی خود را با شماره گیری آنی پرداخت #۰۱۱*۸۸۷۷* از طریق تلفن همراه با وارد کدن مبلغ مورد نظر واریز و در کمک به دانش آموزان نیازمند مشارکت کنند.