فرهنگ وقف مشارکتی و گروهی در استان بوشهر گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا اسماعیل پور صبح دوشنبه در نشست مسئولان ارشاد بوشهر اظهار داشت: گسترش وقف در هر جامعه‌ای باعث رفع مشکلات می‌شود و در واقع وقف بازوی دینی و فرهنگی در سطح جامعه است.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی وقف و آشنایی همه اقشار با فرهنگ وقف اضافه کرد: هدف اوقاف گسترش فرهنگ وقف در بین مردم است و بهترین راه ترویج فرهنگ وقف اجرای امینانه نیات واقف است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با بیان اینکه اوقاف به دنبال گسترش فرهنگ وقف مشارکتی و گروهی است افزود: گسترش وقف نیازمند تشویق و ترغیب مردم در حوزه وقف است.

وی با بیان اینکه مردم استان بوشهر کمتر با نهاد وقف و وقف کردن آشنا هستند، ادامه داد: اوقاف برای اجرا و کمک به کارهای فرهنگی و فعالیت‌های قرآنی آماده هرگونه مشارکت و همکاری برنامه‌ای با اداره کل ارشاد بوشهر است.

حجت الاسلام اسماعیل‌پور گفت: استان بوشهر پشتیبانی موکب مدافع شهدای حرم ویژه پذیرایی روزانه ۱۳ هزار نفر غذای گرم و اسکان هزار نفری زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه شهر خرمشهر را با مشارکت استان های معین فارس، کهکیلویه و بویر احمد، هرمزگان را به عهده دارد.



وی به ۶۴ شناسه برنامه فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه را برشمرد و خاطرنشان کرد: همه آموزه های اخلاقی و رفتاری صحیح ما از قرآن برگرفته شده است.