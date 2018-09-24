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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۴

فرمانده انتظامی شاهرود:

سارق سابقه‌دار در شاهرود دستگیر شد/ اعتراف به ۳فقره سرقت

سارق سابقه‌دار در شاهرود دستگیر شد/ اعتراف به ۳فقره سرقت

شاهرود-فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری سارق سابقه‌داری که با خودرو همسایه سرقت می‌کرد، خبر داد و گفت: این متهم به سه فقره سرقت اعتراف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مجتبی اشرفی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه سارق جوان و سابقه‌دار  توسط مأموران کلانتری۱۱آزادی شاهرود دستگیر شد، ابراز داشت: این سارق در نیمه‌های شب با باز کردن درب خودرو همسایه خود، اقدام به سرقت این خودرو و استفاده از آن برای انجام سرقت‌های دیگر می‌کرد و سپس خودرو را مجدداً به محل بازمی‌گرداند.

وی به شناسایی این خودرو توسط مأموران تجسس کلانتری ۱۱آزادی اشاره داشت و افزود: پس از مشخص شدن اینکه از خودرو مذکور درزمینهٔ سرقت استفاده‌شده است، مالک آن شناسایی و دستگیر شد اما شواهد نشان از آن داشت که نامبرده هیچ نقشی در ارتکاب سرقت نداشت.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه بررسی‌ها برای شناسایی سارق اصلی توسط پلیس انجام شد، ابراز داشت: اقدامات پلیسی باعث شد درنهایت سارق در زمان برداشتن خودرو همسایه، برای انجام سرقت‌های دیگر شناسایی و دستگیر شود.

اشرفی در ادامه تصریح کرد: این فرد تاکنون به سه فقره سرقت اعتراف کرده است و تحقیقات در خصوص سایر سرقت‌ها ادامه دارد.

وی افزود: از شهروندان تقاضا داریم خودرو خود را در محل مناسب پارک کرده و از تجهیزات ایمنی استفاده کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک بلافاصله آن را به مأموران انتظامی اطلاع دهند تا نسبت به رفع آن اقدام شود.

کد مطلب 4410829

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