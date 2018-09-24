به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه الهیات دانشگاه دولتی بلاروس در راستای همکاری با دانشکده فلسفه و مطالعات اجتماعی دانشگاه دولتی بلاروس، گروه تاریخ روسیه دانشگاه دولتی تربیت مدرس «نیژنی نووگورود» و آزمایشگاه تحقیقاتی «جنبشهای مذهبی جدید در روسیه و اروپای معاصر» (نیژنی نووگورود) در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۱۸(چهارم آبانماه سال جاری)، هفتمین کنفرانس دانشجویی بینالمللی «ارزشهای مسیحی در فرهنگ جوانان معاصر» را برگزار میکند.
در این کنفرانس موضوعاتی همچون ارزشهای فرهنگ جوانان در شرایط مدرن: مشکلات و چشماندازها؛ ارزشهای مسیحی در زندگی جوانان مدرن: خانواده، کار، خدمات اجتماعی؛ ارزشهای مسیحی جوانان در قالب فرهنگ اینترنتی؛ ارزشهای مسیحی در هنر معاصر و ارزشهای مسیحی در آموزش مدرن بررسی خواهد شد.
فعالیتهای تبلیغاتی کلیسا و جنبشهای جوانان؛ ارزشهای مسیحی در سنت فرهنگی بلاروس؛ ارزشهای مسیحی و مشکلات واقعی محیط زیست؛ ارزشهای دینی در دنیای مدرن؛ مشکلات جاری مطالعات دینی مدرن و مشکلات واقعی الهیات مدرن از دیگر موضوعات مورد بررسی در کنفرانس اعلام شده است.
دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای جمهوری بلاروس و کشورهای همسایه برای شرکت در این کنفرانس دعوت شدهاند.
تمامی علاقمندان برای شرکت در این کنفرانس باید تا تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۸ مهرماه سال جاری) با مراجعه به پایگاه اینترنتی «https://goo.gl/forms/۰۶PKW۵rtyzcgqdCq۱» و یا مکاتبه با پست الکترونیکی «cennosti۲۰۱۸@mail.ru» نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
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