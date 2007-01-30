محمدرضا آهنج، کارگردان مجموعه تلویزیونی "به دنیا بگویید بایستد"، درباره مضمون این مجموعه که برداشتی امروزی از هملت است، به خبرنگار مهر گفت: "یکی از عواملی که من را برای پذیرش کارگردانی این مجموعه ترغیب کرد، اقتباس ادبی این مجموعه بود. در تلویزیون به ندرت مجموعه هایی ساخته شده که اقتباس از آثار ادبی باشند. از سوی دیگر سفارش دهنده مجموعه "به دنیا بگویید بایستد" ستاد مبارزه با مواد مخدر بود، اما دوستان با شناخت بالایی که داشتند، به ما گفتند به موضوع اعتیاد به صورت مستقیم نپردازیم، بلکه در قالب قصه امروزی و در لایه های زیرین مجموعه این مسئله مطرح شود."

وی خاطرنشان کرد: "من و مصطفی رستگاری، نویسنده مجموعه "به دنیا بگویید بایستد" در این مجموعه سعی داشتیم به یک تعامل برسیم و هر جا در متن احساس می شد نظراتم را می گفتم، حتی اگر قرار بود تغییرات جزیی هم در طول کار بدهم، با هم مشورت می کردیم."

آهنج درباره استفاده بیش از اندازه فلاش بک ها در این مجموعه گفت: "من در دو مجموعه "معما" و "سایه آفتاب" هم از فلاش بک استفاده کردم، البته در این مجموعه سعی شده فلاش بک ها حالت یکدست تری نسبت به مجموعه های قبلی داشته باشند. علاوه بر آن در مجموعه "به دنیا بگویید بایستد" ما از فلاش بک ها برای روایت داستان استفاده کردیم تا از این طریق بیننده را وارد داستان کنیم. در واقع بهانه ورود و خروج از گذشته با فلاش بک برای مخاطب دلچسب تر می شد."

وی در پاسخ به این سئوال که چرا آغاز مجموعه کوبنده است و بعد ریتم خیلی آرام می شود، گفت: "در حال حاضر ذائقه بینندگان تغییر کرده و دوست دارند در 40 تا 50 دقیقه کل ماجرا را متوجه شوند. این ما فیلسمازان هستیم که می توانیم ذائقه بینندگان را تغییر دهیم، به همین دلیل ماجرای این مجموعه را با این صحنه شروع کردم و بعد بیننده را به دیدن مابقی مجموعه با صبر ترغیب کردم. حال شما می گویید ریتم این مجموعه آرام است، اما من می گویم مخاطب را به صبر دعوت می کنم تا مجموعه تا قسمت آخر برای مخاطب جذابیت داشته باشد و او تا پایان قصه را دنبال کند."

وی درباره انتخاب بازیگرانی که چهره شان کمتر برای مخاطب شناخته شده در کنار بازیگران حرفه ای گفت: "من اعتقاد دارم همیشه باید از چهره های بکر برای مجموعه استفاده کرد تا بیننده یک چهره جدید ببیند. البته این حرف من به معنای فامیل بازی نیست، بلکه بعد از مطالعه نقش را به فردی بسپارم تا چهره جدید برای مخاطب باشد و علاوه بر آن بازیگر توانایی باشد. فکر می کنم یکی از دلایل موفقیت این مجموعه هم استفاده از چهره های جدید و بازی های روان است."

داستان مجموعه "به دنیا بگویید بایستد" درباره جوانی به نام علاء است که متهم به قتل هم خدمتی خود شهریار والا می شود. دادگاه علاء رای به اعدام او می دهد و دادگاه تجدید نظر نیز حکم را تایید می کند، اما علاء از دیوان عالی کشور تقاضای بررسی مجدد می کند. بازپرس ویژه قتل عمد برای بازجویی سراغ علاء می رود و او داستان آشنایی و دوستی اش را با شهریار برای بازپرس بیان می کند.

حمیدرضا مهدوی تهیه کننده و مجری طرح، محمدرضا آهنج کارگردان، مصطفی رستگاری نویسنده، اسفندیار شهیدی مدیر تصویربرداری، آرمین عابدینی مدیر تولید و سیدمجید امامی تدوین با این پروژه همکاری دارند. در این مجموعه فرهاد قائمیان، امیرمحمد زند، حامد کمیلی، محمود عزیزی، جمشید گرگین، فریبا متخصص و محسن افشار به ایفای نقش پرداخته اند.