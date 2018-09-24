به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عالی‌پور صبح دوشنبه در نشست مسئولان اوقاف بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر ۴۱ موسسه قرآن و عترت وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه موسسات قرآنی ارشاد بهترین ظرفیت برای ترویج فرهنگ قرآنی در بقاع متبرکه و آستان مقدس امامزادگان هستند اضافه کرد: این امر به بر طرف شدن نبود فضای مکانی برای فعالیت قرآنی موسسات در شهرها و روستاها کمک می کند.

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر افزود: دومین جشنواره ملی فیلم قرآنی آیات در اسفندماه سال گذشته به میزبانی بوشهر در محل مصلای نمازجمعه برگزار شد و بار دیگر شاهد یک رویداد معنوی در جنوب کشور بودیم.

وی بیان کرد: ارتباط عمیق مردم جامعه به مبانی اعتقادی موجب اعتلای هر چه بیشتر فرهنگ عمومی و رشد روحیه معنوی از گنجینه پر برکت قرآن خواهد شد و این جشنواره باعث شد که استان بوشهر به عنوان قطب هنری کشورهای اسلامی مطرح شود.

عالی‌پور به تبیین اهداف جشنواره و مولفه‌های سینمای مطلوب قرآنی و عترتی پرداخت و گفت: معاونت قرآنی ارشاد آمادگی اجرای برنامه ها و فعالیت های قرآنی و مشارکتی را با اوقاف و امور خیریه را دارد.

وی ادامه داد: ۱۶ اسفند به عنوان روز قرآنی بوشهر و برگزاری دومین جشنواره استانی قرآن و عترت بهترین فرصت برای تعالی فعالیت های تبلیغی و ترویجی قرآن در این استان است که در این راستا به نمایندگی از جامعه قرآنی از رهنمودهای راهبردی و قرآنی آیت الله صفایی بوشهری قدردانی و سپاسگزاری می کنیم.