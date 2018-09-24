به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری استانداری زنجان، اسدالله درویش امیری در جلسه همیاری شهرداریها ی استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: مبلغ ۸۵ میلیارد تومانبهحساب شهرداری از این محل واریزشده و پیشبینی میشود تا پایان سال این مبلغ به ۲۰۰ میلیارد برسد.
وی اظهار کرد: ۳۵ درصد از درآمدهای حوزه شهرداریها مربوط به سرمایهگذاری خارجی است.
استاندار با اشاره به چهل سالگی انقلاب و جشنهای پیروزی انقلاب از شهرداری ها خواست خود را برای برگزاری این رویداد آماده کنند.
درویش امیری به ظرفیتها و پتانسیلهای شهر شور و شعور حسینی در برگزاری مراسم هشتم و یازدهم محرم و محوریت برگزاری جشنوارههای مختلف در شهر اشاره کرد و گفت: نظام مدیریت شهری باید در برابر اداره شهر احساس مسئولیت کند و همچنین پیشنهاد برگزاری جشنواره شهرداریها را داد
استاندار برافزایش مشارکتهای مردمی در اداره شهر تأکید کرد و افزود: برای مدیریت زنجان رود، بازار، سبزهمیدان و توسعه پارکینگهای شهری میتوان با مدیریت نواقص شهری را حل کرد و عمران شهری را سبب رضایت و خودباوری در میان مسئولان و مردم دانست
وی با انتقاد از وجود طرحهای نیمهتمام و پرهیز از آغاز پروژههای جدید در استان افزود: شهرداریها با اولویتبندی پروژهها باید طرحهای نیمهتمام را پایان دهند و تأخیر در تکمیل پروژهها باعث آزردگی خاطر مردم معرفی کرد.
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