به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی دانشگاه های جهان اسلام صبح امروز با حضور قائم مقام امور بین الملل وزیر علوم و برخی اعضای مجمع دانشگاه های جهان به میزبانی دانشگاه پیام نور در حال برگزاری است.

دکتر حسین سالار آملی قائم مقام امور بین الملل وزارت علوم در این نشست گفت: باعث افتخار من است که در خصوص علم و توسعه آن و همکاری های علمی و فناوری بین کشورها اسلامی فعالیت کنم.

وی ادامه داد: من به نمایندگی وزیر علوم به تمام شما خوش آمد می گویم و تشکر می کنم که در این نشست حضور به هم رساندید.

سالار آملی ادامه داد: من تمایل دارم در خصوص ظرفیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری صحبت کنم.

وی تصریح کرد: از ۴۰ سال قبل، قبل از اینکه ما به اهمیت توسعه پایدار پی ببریم علم و فناوری برای ما اهمیت داشت و در راس آن موضوع منابع انسانی قرار دارد که به اعتقاد ما منابع انسانی نقش کلیدی در توسعه پایدار ایجاد می کند.

وی ادامه داد: همچنین سیاستگذاری در عرصه علم و فناوری برای ما بسیار حائز اهمیت است بنابراین باید در این عرصه آگاهی های ما افزایش یابد و ما بدون حمایت اعضای این مجمع نمی توانیم به این سطح برسیم. ما بر این باوریم که علم و فناوری نقش کلیدی در زندگی ما دارد در حال حاضر حدود ۵ میلیون دانشجو در دانشگاه های ایران مشغول به تحصیل هستند که یک میلیون نفر از آنها در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل گفت: بر اساس رتبه بندی لایدن در سال ۲۰۱۸، ۲۲ درصد دانشگاه های ایران بین دانشگاه های برتر جهان قرار گرفتند و در مقطع تحصیلات تکمیلی ۱۸ درصد دانشگاههای ایران جزو دانشگاه های برتر معرفی شدند. ۱.۹۵ درصد تمامی پژوهش های سطح جهان توسط ایران تولید می شود و یک درصد مقالات پراستناد مربوط به کشور ماست.

قائم مقام امور بین الملل وزارت علوم اظهار کرد: در عرصه علم و فناوری نیز هم اکنون پیگیر چندین ماهواره کوچک هستیم که برای پرتاب در مدار قرار دارند. در عرصه نانوفناوری نیز با هدف اقتصادی کردن آن فعالیت می کنیم.

وی ادامه داد: بیش از دو هزار شرکت دانش بنیان در حال فعالیت هستند و سیاست ما برای آینده اقتصادی کردن و تجاری سازی تحقیقات و پژوهش های ماست.

وی ادامه داد: از دیگر اهداف ما ایجاد پلی بین دانشگاه و صنعت است.

وی ادامه داد: علاوه بر ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت استفاده از یادگیری مجازی و راه دور برای آموزش از دیگر سیاست هایی است که ما آن را پیگیری کرده و برای توسعه آن سرمایه گذاری می کنیم متاسفانه بسیاری از کشورهای اسلامی تنها یک درصد یا کمتر از یک درصد از تولید ناخالص ملی خود را به تحقیق و پژوهش اختصاص می دهند این در حالی است که کشورهای اروپایی تا ۴ درصد از تولید ناخالص ملی خود را به این امر اختصاص می دهند ما باید بیشتر در این حوزه سرمایه گذاری کنیم اگر می خواهیم موفق تر باشیم.

وی از دیگر اولویت های جمهوری اسلامی ایران به بین المللی سازی دانشگاه ها و ارتقا همکاری با دانشگاه های کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: این برای ما خیلی مهم است ما معتقدیم این دانش و فناوری که در اختیار ایران است باید در اختیار تمام کشورهای اسلامی قرار گیرد و ما فناوری خود را به دیگر کشورها صادر کنیم. کشورهای اسلامی باید از ظرفیت های یکدیگر در حوزه فناوری و آموزشی استفاده کنند و می توانند به ما کمک کنند و باید مطمئن باشیم می توانیم حمایت سایر کشورهای اسلامی را داشته باشیم. ما از دانشگاه مجازی بین کشورهای اسلامی حمایت می کنیم.

به گزارش مهر، قرار است اساسنامه مجمع عمومی دانشگاه های جهان اسلامی بعدازظهر امروز با حضور اعضا تصویب شود.