سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آغاز سال تحصیلی و ضرورت کمک خیران نیک‌اندیش استان سمنان به دانشجویان و دانش‌آموزان نیازمند، بیان کرد: در این استان دو هزار و ۶۵۰ دانش‌آموز و دانشجو تحت پوشش کمیته امداد هستند که کمک‌هزینه درسی را دریافت می‌کنند اما همچنان چشم‌انتظار کمک‌های خیران و مردم نیک‌اندیش این استان هستند.

وی افزود: دو هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز که غالباً در مناطق محروم درس می‌خوانند در کنار ۴۵۰ دانشجوی پسر و دختر در سراسر استان سمنان نیازمند کمک، نه‌تنها در حوزه مالی بلکه درزمینهٔ انگیزه بخشی، حمایت معنوی، تشویق و ... در آستانه سال تحصیلی جدید هستند.

ضرورت حمایت از مددجویان

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه شعار سال تحصیلی جدید در جشن عاطفه‌ها «لبخند مهر بسته به مهر شما» نام‌گذاری شده است، بیان کرد: تقارن سال تحصیلی جدید با ایام محرم و همچنین هفته دفاع مقدس توانسته فضایی معنوی را در استان به وجود آورد که ما معتقد هستیم با استفاده از این فضای به‌دست‌آمده می‌توانیم در راستای اطلاع‌رسانی به مردم در کمک به نیازمندان به‌خصوص محصلان مناطق محروم، موفق عمل کنیم.

رضوی بابیان اینکه دانش‌آموز مستعد و توانمندی تحت پوشش کمیته امداد استان سمنان هستند که در صورت حمایت قطعاً می‌توانند پله‌های ترقی را طی کرده و به مدارج بالا برسند، بیان کرد: اقشار مختلف مردم می‌توانند در حد توانشان برای کمک به دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد کنند و مراکز کمیته امداد در سراسر استان آماده دریافت کمک‌های آن‌ها است.

وی افزود: در جشن عاطفه‌های سال جاری علاوه بر ۶۳ پایگاه ثابت و سیار جمع‌آوری کمک‌های مردمی در آستانه سال تحصیلی ۴۹۲مدرسه در سراسر استان نیز کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم نیک اندیش را جمع آوری می کنند.