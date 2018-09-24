به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در آئین افتتاح طرح مرمت حسینیه سید کریم کوی بهبهانیها بوشهر اظهار داشت: این حسینیه از حسینههای قدیمی بوشهر است که امیدواریم شاهد خیر و برکت فراوانی برای آن باشیم.
وی با تقدیر از تلاش های صورت گرفته برای مرمت و بازسازی حسینیه سید کریم کوی بهبهانیها از حسینیههای با قدمت شهر بوشهر، اضافه کرد: امیدواریم همه حسینیهها و مساجد در سطح استان مرمت شود و در اختیار مردم و اهالی محل قرار گیرد.
آیت الله صفایی بوشهری بیان کرد: ساخت و تعمیر مکانهای دینی مانند حسینیهها و مساجد از شعائر الهی هستند و بر اساس آیات قرآن کسانی که شعائر الهی را بزرگ می پندارند و در فضای جامعه به عظمت نشان می دهند نشان دهنده تقوا و خداترسی آنها است.
وی با اشاره به اینکه افرادی که پول خود را در مسیر ناصحیح قرار میدهند و سود چندانی نمیکنند، تصریح کرد: انسان می تواند با آیندهنگری کاری کند که هم دنیا را داشته باشد و هم آخرت و این همان بزرگ داشتن شعائر الهی است.
امام جمعه بوشهر اضافه کرد: توفیق تعمیر، ساخت و خدمت در مساجد نصیب همه کس نمیشود و این سعادت نصیب کسانی میشود که قلبشان پر از ایمان به خدا و آخرتگرایی است و باید هر کاری می کنیم نگاه کنیم که آیا برای آخرت ما ارزشی دارد یا خیر.
وی با بیان اینکه خدمت در مساجد پر از خیر و برکت است، افزود: یکی از کارهای پسندیدهای که خداوند در جهان برای انسان توفیق داده، ساخت و تعمیر مساجد و حسینیه ها و خدمت در آنهاست که باید از این فرصت جهت توشه اندوزی استفاده کنیم.
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