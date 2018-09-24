طراحی مجتمع مسکونی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، وحدانه فولادی گفت: این مجتمع مسکونی در ۷ طبقه و ۹۶ واحد طراحی شده که دارای ۴ واحد تجاری، ۲ بلوک ورزشی و یک سالن کنفرانس و همایش است.
وی افزود: بر روی سایت این ساختمان، چیدمان طراحی سبز وجود دارد که درختهای کاشته آن در جهت وزش باد است.
عضو هیات علمی دانشکده عمران، معماری و هنر واحد علوم و تحقیقات تاکید کرد: در این ساختمان پنلهای خورشیدی قرار دارد که انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریسته تبدیل و برق ساختمان را تامین میکند.
فولادی افزود: در این طرح، توربین بادی دیده شده است که انرژی باد را به انرژی مکانیکی تبدیل میکند.
وی عنوان کرد: همچنین روی نمای ساختمان نیز پنل کامپوزیت نصب شده که خود تمیزشونده است و آلودگی اطراف را به انرژی تبدیل میکند.
تحقیق «طراحی مجموعه مسکونی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر در منطقه ۲۲ تهران» در قالب پایاننامه کارشناسی ارشد رعنا نوری دانشجوی رشته معماری واحد علوم و تحقیقات به راهنمایی دکتر وحدانه فولادی انجام شده است.
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