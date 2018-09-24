حضور عکاس مطرح کهگیلویه وبویراحمدی در فستیوال فتوماراتن استامبول

به گزارش خبرگزاری مهر، شریف اسلامی در رابطه با جزئیات خبر، افزود: اسحاق آقایی عکاس هم استانی که تاکنون در جشنواره های ملی و بین المللی خوش درخشیده است، این بار نیز به دعوت شهردار استانبول ترکیه در فستیوال فتو مارتن استامبول حضور یافته است.

اسلامی تصریح کرد: در این جشنواره عکاسانی از سراسر دنیا به مدت دو روز کامل در شهر استامبول اقدام به عکاسی می کنند و در روز سوم عکسهای منتخب به همراه عکاسان برگزیده مشخص می شوند.

وی افزود: فستیوال فتو مارتن استامبول از ۲۹ شهریورماه در ترکیه شروع به کار کرده است و به زودی اسامی نفرات برتر این جشنواره اعلام می شود.