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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

حضور عکاس مطرح کهگیلویه وبویراحمدی در فستیوال فتوماراتن استامبول

حضور عکاس مطرح کهگیلویه وبویراحمدی در فستیوال فتوماراتن استامبول

یاسوج- رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: عکاس مطرح کهگیلویه و بویراحمدی در فستیوال فتو ماراتن استامبول که با حضور عکاسانی از سراسر دنیا هم اکنون در ترکیه در حال برگزاری است حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شریف اسلامی در رابطه با جزئیات خبر، افزود: اسحاق آقایی عکاس هم استانی که تاکنون در جشنواره های ملی و بین المللی خوش درخشیده است، این بار نیز به دعوت شهردار استانبول ترکیه در فستیوال فتو مارتن استامبول حضور یافته است.

اسلامی تصریح کرد: در این جشنواره عکاسانی از سراسر دنیا به مدت دو روز کامل در شهر استامبول اقدام به عکاسی می کنند و در روز سوم عکسهای منتخب به همراه عکاسان برگزیده مشخص می شوند.

وی افزود: فستیوال فتو مارتن استامبول از ۲۹ شهریورماه در ترکیه شروع به کار کرده است و به زودی اسامی نفرات برتر این جشنواره اعلام می شود.

کد مطلب 4410894

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