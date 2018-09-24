عیادت معاون وزیر ورزش از مهدی شادمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شادمانی از خبرنگاران با سابقه ورزشی است که از مدت ها پیش با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند. وی که به دلیل این بیماری، تحت عمل جراحی و شیمی درمانی قرار گرفته، از چندماه گذشته در منزل تحت مراقبت است.

در همین راستا محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش همراه با مازیار ناظمی مدیرکل مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی با حضور در منزل مهدی شادمانی، از این خبرنگار با سابقه عیادت کردند.

داورزنی در عیادت از مهدی شادمانی تاکید کرد که موفقیت ورزش مرهون نقد های اصحاب رسانه است.