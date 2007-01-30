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۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۰۷

دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد :

تغییر تاریخ آزمون رشته مدیریت خانه دانشگاه علمی کاربردی

تغییر تاریخ آزمون رشته مدیریت خانه دانشگاه علمی کاربردی

تاریخ برگزاری آزمون پایان پودمان های آموزشی رشته مدیریت خانه دانشگاه جامع علمی - کاربردی تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: آزمون پایان پودمان های آموزشی روانشناسی و تعلیم و تربیت کودکان و تزئینات داخلی خانه روز 19 بهمن ماه، مشاوره خانواده و کاربردی و اصول نگهداری لوازم خانگی 20 بهمن ماه، پرورش گل های زینتی و دروس عمومی 26 بهمن ماه برگزار می شود.

عبدالله افشار خاطر نشان کرد: آزمون پایان پودمان های مدیریت اقتصاد و برنامه ریزی و کاربری کامپیوتر 27 بهمن ماه، جمعیت، بهداشت و فوریت های پزشکی و حقوق سوم اسفند ماه، آشپزی و سفره آرائی و آداب و معاشرت و همسرداری چهار اسفند ماه برگزار می شود.

اطلاعات تکمیلی در خصوص توزیع کارت آزمون از طریق روابط عمومی دانشگاه، هفته نامه جامع و سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی در اختیار داوطلبان رشته مدیریت خانه قرار می گیرد.

کد مطلب 441090

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