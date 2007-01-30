تغییر تاریخ آزمون رشته مدیریت خانه دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: آزمون پایان پودمان های آموزشی روانشناسی و تعلیم و تربیت کودکان و تزئینات داخلی خانه روز 19 بهمن ماه، مشاوره خانواده و کاربردی و اصول نگهداری لوازم خانگی 20 بهمن ماه، پرورش گل های زینتی و دروس عمومی 26 بهمن ماه برگزار می شود.

عبدالله افشار خاطر نشان کرد: آزمون پایان پودمان های مدیریت اقتصاد و برنامه ریزی و کاربری کامپیوتر 27 بهمن ماه، جمعیت، بهداشت و فوریت های پزشکی و حقوق سوم اسفند ماه، آشپزی و سفره آرائی و آداب و معاشرت و همسرداری چهار اسفند ماه برگزار می شود.

اطلاعات تکمیلی در خصوص توزیع کارت آزمون از طریق روابط عمومی دانشگاه، هفته نامه جامع و سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی در اختیار داوطلبان رشته مدیریت خانه قرار می گیرد.