۲۵.۵ درصد از تسهیلات روستایی پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سنجری صبح دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: در دو ماه گذشته در بحث تسهیلات روستایی و فراگیر رشد خوبی داشتیم.

وی افزود: طی دو ماه گذشته حدود ۳۰ جلسه فنی و ۲۹ جلسه فراگیر در خصوص تسهیلات روستایی تشکیل دادیم که برای هدفمند کردن این جلسات با فرمانداران صحبت کردیم و الزاماتی مصوب شد.

سنجری افزود: در جلسات کمیته فنی، سرمایه‌گذار الزام داشت که حتما حضور داشته باشد زیرا این طرح‌ها باید به روز باشند تا سهم آورده را بتوانیم حساب کنیم و در این خصوص مشکلی نداشته باشیم.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری کرمان با بیان این که الزام به ثبت اطلاعات در سامانه کارا یکی دیگر از الزاماتی بود که در جلسات مطرح شد، یادآور شد: بر اساس دستورالعمل نظارت، دستوراتی که داده می‌شود حتما باید ثبت سامانه شود همچنین بعد از هر جلسه طرح‌های جلسه قبل مورد پایش قرار می‌گرفت.

وی به وضعیت تغییرات روستایی اشاره کرد و گفت: طی دو ماه اخیر معرفی به بانک ۲۰۲ درصد رشد داشته که دو برابر شده، همچنین در طرح‌های مصوب شده و انعقاد قرارداد رشد خوبی داشتیم گرچه تا کنون ۲۵.۵ درصد از تسهیلات روستایی پرداخت شده و امیدواریم طی چند ماه آینده بقیه تسهیلات پرداخت شود.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری کرمان گفت: در زمینه واگذاری تسهیلات، ۱۵۳ درصد در پست بررسی بانک‌ها است، ۹۹ درصد مصوب شده، ۱۳۵ درصد انعقاد قرارداد و ۱۱۸ درصد پرداخت مبلغ بوده است.

سنجری افزود: بیشترین تسهیلات مربوط به وزارت کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و طرح‌های مربوط به آی. تی است و مابقی تسهیلات به بقیه دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد.

وی اظهارداشت: بر اساس آیین نامه ما مجاز به معرفی ۱.۵ درصد اعتبارات بودیم که ۱۵۲ درصد معرفی به بانک داشتیم.

سنجری یادآور شد: در زمینه اعتبارات استان در بخش اشتغال خرد، خانگی و خوداشتغالی، ۱۴۹ میلیارد تومان است که ۹۷ میلیارد آن ابلاغ شده و تاکنون ۲۶ درصد آن جذب شده است.