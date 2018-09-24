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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان:

هشت هزار شغل از ۳۵ هزار شغل تعهد شده در استان کرمان محقق شده است

هشت هزار شغل از ۳۵ هزار شغل تعهد شده در استان کرمان محقق شده است

کرمان - مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: در سال جاری در زمینه ایجاد اشتغال ۳۵ هزار شغل تعهد داده شده که تنها هشت هزار شغل در سامانه رصد ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسماعیلی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمان بیان داشت: متاسفانه در سال جاری در زمینه ایجاد اشتغال اتفاق خاصی رخ نداده است.

وی افزود: در سال جاری تعهد استان برای ایجاد اشتغال ۳۵ هزار شغل بوده که تنها هشت هزار شغل محقق شده و در سامانه رصد ثبت شده است.

اسماعیلی از وجود ۴۲ دستگاهی که در اشتغال استان اثر دارند خبر داد و اظهار داشت: از بین ۴۲ دستگاه، ۱۱ دستگاه اثرگذاری بیشتری در ایجاد اشتغال داشته‌اند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان افزود: ۸۰ درصد از اشتغال با حمایت و همکاری این ۱۱ دستگاه محقق شده و باید تا پایان سال ۲۸ هزار و ۷۰۹ زمینه اشتغال دیگر ایجاد شود.

کد مطلب 4410902

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