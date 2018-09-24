هشت هزار شغل از ۳۵ هزار شغل تعهد شده در استان کرمان محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسماعیلی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمان بیان داشت: متاسفانه در سال جاری در زمینه ایجاد اشتغال اتفاق خاصی رخ نداده است.

وی افزود: در سال جاری تعهد استان برای ایجاد اشتغال ۳۵ هزار شغل بوده که تنها هشت هزار شغل محقق شده و در سامانه رصد ثبت شده است.

اسماعیلی از وجود ۴۲ دستگاهی که در اشتغال استان اثر دارند خبر داد و اظهار داشت: از بین ۴۲ دستگاه، ۱۱ دستگاه اثرگذاری بیشتری در ایجاد اشتغال داشته‌اند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان افزود: ۸۰ درصد از اشتغال با حمایت و همکاری این ۱۱ دستگاه محقق شده و باید تا پایان سال ۲۸ هزار و ۷۰۹ زمینه اشتغال دیگر ایجاد شود.