طرح فیبر نوری ورزشگاه نقش جهان اصفهان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین دهدشتی صبح دوشنبه در مراسم افتتاح این طرح، با اشاره به اینکه این طرح طی تفاهم بین شرکت فولاد مبارکه، حوزه مخابرات وزارت ارتباطات و باشگاه سپاهان اجرایی شده است، اظهار داشت: این طرح باعث سهولت کار خبرنگاران و تماشاگرانی که به این ورزشگاه می آیند خواهد شد.

وی ادامه داد: حمایت بخش صنعت از طرح های عمرانی و ورزشی در اصفهان باید الگوی سایر استان ها نیز قرار گیرد.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: وزارت ارتباطات این آمادگی را دارد که در همه ورزشگاه هایی که پیش قدم شوند طرح اتصال به شبکه فیبر نوری را راه اندازی کند.