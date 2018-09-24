به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، صبح امروز دوشنبه طی مراسمی با حضور سردار عابدین خرم فرمانده سپاه عاشورای آذربایجان شرقی، فرماندار، جمعی از مسئولان، خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران یادمان شهدای گمنام شهرستان بناب افتتاح شد.

شهردار بناب در آیین افتتاح یادمان شهدای گمنام بناب با اشاره به مراحل ساخت این پروژه تصریح کرد: یادمان شهدای گمنام بناب در سال ۹۳ کلنگ زنی شد و در سال ۹۶ به عنوان پروژه نیمه تمام در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری قرار گرفت.

نادر داوودی افزود: این پروژه در فضایی به مساحت ۶۴۰ مترمربع شامل عملیات کف سازی، نصب گنبد و نورپردازی احداث شده است که برای تکمیل آن ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

شهردار بناب خاطرنشان کرد: یادمان شهدای گمنام در پارک فدک به عنوان نماد ایثار و شهادت احداث شده تا بتوانیم در روزها و ایام خاص برنامه های فرهنگی را در این مکان برگزار کنیم.