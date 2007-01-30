معاون نخست وزیر رژیم اسرائیل وارد قطر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی شیمون پرز گفت که وی در جلسه پرسش و پاسخی با دانشجویان قطری شرکت خواهد کرد.



به گفته وی، شیمون پرز در جمع 300 دانشجو، مواضع اسرائیل را تشریح خواهد کرد.



سفر معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی با هماهنگی موسسه آموزش و علوم و توسعه قطر صورت گرفته است.



سخنگوی پرز گفته است که تا کنون هیچ دیداری با مسئولان رسمی در قطر در برنامه معاون نخست وزیر اسرائیل گنجانده نشده است، اما تغییر در برنامه های وی در آخرین لحظات امکان دارد.



شیمون پرز چهارشنبه (11 بهمن) به تل آویو بازخواهد گشت.

بر اساس این گزارش، هرچند قطر رسما و در ظاهر روابط دیپلماتیک با رژیم اسرائیل ندارد؛ اما رژیم صهیونیستی از سال 1996 دفتر نمایندگی تجاری خود را در قطر افتتاح کرده است که دو دیپلمات این رژیم، آن را اداره می کنند؛ نمایندگان دو طرف به شکل منظم و مستمر با هم دیدار می کنند.



روزنامه الوطن عربستان 4 بهمن از سفر قریب الوقوع شیمون پرز به دوحه خبر داده بود؛ این روزنامه نوشت : این اولین سفر رسمی و علنی مسئولان اسرائیلی به قطر به شمار می رود.

این روزنامه سعودی در ادامه نوشته بود: "شیمون پرز" دراین سفر در دانشگاه دوحه سخنرانی و با مسئولان قطری نیز نشست هایی را برگزارمی کند.

درحالی " پرز" به طور رسمی وارد دوحه شد که قراربود "زیپی لیونی" وزیرامورخارجه قطر درماه های اخیر در کنفرانس بین المللی که از سوی سازمان ملل متحد در این کشوربرگزارشد، شرکت کند، اما وی به علت حضور اعضایی از جنبش حماس از شرکت دراین کنفرانس منصرف شد.