تدوین آیین نامه انتخاب اساتید نمونه علمی فرهنگی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، دکتر محمد مهدی مظاهری با بیان این مطلب افزود: متولی امر اشتغال در همه کشورها، نهادهایی غیر از دانشگاه هستند. اشتغال از وظایف دولت ها است و دانشگاه ها هیچ گونه وظیفه ای در قبال اشتغال دانشجویان ندارند. آموزش عالی در کشور مسئول امور مربوط به تعلیم و تربیت و تحقیق و پژوهش است و بر این اساس نباید زلف علم، آموزش و پژوهش را با مباحثی مانند اشتغال گره زد.

وی تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی را باعث توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در شهرهای مختف دانست و خاطر نشان کرد: بعضی از شهرها و آبادی ها در اثر مهاجرت های بی روریه و عدم رونق اقتصادی تا مرز نابودی پیش رفته بودند، اما تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی باعث رونق دوباره آنها شده است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی به تشریح فعالیت های فرهنگی دانشگاه آزاد پرداخت و ادامه داد: مطالعات بنیادین و دقیق با رویکرد نقد و ارزیابی دو محور عمده فعالیت ها در معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می رود.

دکتر مظاهری تاکید کرد: برنامه های این حوزه به برنامه های ساختاری، نیمه ساختاری و جاری تقسیم می شود و در همه بخش گروه هایی با تخصص مربوط به فعالیت می پردازند.