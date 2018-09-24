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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۹

دادستان عمومی و انقلاب زنجان:

خانواده زندانیان در شرایط کنونی نیاز به توجه دارند

خانواده زندانیان در شرایط کنونی نیاز به توجه دارند

زنجان-دادستان عمومی و انقلاب زنجان گفت: خانواده زندانیان در شرایط کنونی نیاز به توجه دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری‌کل استان زنجان، حجت‌الاسلام حسن مظفری در جلسه‌ای که با محوریت اشتغال به کار مددجویان برگزار شد، گفت: باید با عزم و اراده همه دستگاه‌ها و با به‌کارگیری مددجویان در حرفه‌های مختلف، از متلاشی شدن خانواده زندانیان و ایجاد آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی ناشی از فشار اقتصادی کنونی بر روی آنان جلوگیری کرد.

وی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی بازار و وضعیت ناپایدار و متلاطم اقتصاد و تورم افسارگسیخته، بی‌شک یکی از قشرهایی که بیشتـرین فشار مالی و روانی را تحمل می‌کند، زندانیان و خانواده آنان هستند، تصریح کرد: متأسفانه گرانی‌های تصاعدی و چند صد درصدی کالاها در ماه‌های اخیر شرایط بسیار نامطلوب و اسفباری را برای خانواده مددجویان ایجاد کرده است و از این حیث دستگاه قضایی بسیار نگران این موضوع است که به‌دلیل نبود سرپرست و نان‌آور در بین خانواده مددجویان و افزایش فقر اقتصادی در جامعه و در این قشر ضعیف به مرور آسیب‌های مختلفی از جمله فساد و موضوعاتی از این قبیل خانواده مددجویان را تهدید کند و این گرانی‌ها باعث تزلزل بنیان خانواده آنان شود.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان گفت: در وضعیت کنونی اقتصاد، اکثریت زندانیان و خانواده آنان تحت فشار شدید و در فقر اقتصادی بوده و نیازمند توجه بیشتر از طریق فراهم کردن بستر اشتغال و حرفه‌آموزی برای آنان برای تأمین نیازهای اولیه خانواده‌های‌شان هستند.

مظفری ادامه داد: این مرجع با کسب تکلیف از رئیس‌کل دادگستری استان زنجان، جلسه‌ای را با محوریت اشتغال و حرفه‌آموزی مددجویان تشکیل و مقرر شد با احراز شرایط قانونی و لحاظ ابعاد جانبی و اجتماعی، موضوع را با همکاری همه ادارات و دستگاه‌های ذی‌مدخل برای زندانیان بسته و مددجویانی که با توجه به نوع بزه دارای حبس ابد و یا حبس‌های طولانی مدت هستند، بستر و زمینه کسب مهارت و نهایتاً اشتغال را در داخل محیط زندان فراهم کرد و مددجویان نیمه‌باز و رأی‌باز نیز به تناسب مهارت‌های کسب شده و با احراز شرایط قانونی در خارج از زندان به‌کارگیری شوند تا با این روش، بخشی از نیاز مالی مددجویان و خانواده آنان تأمین شود. 

مظفری اظهار کرد: اکثریت مددجویان قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند که خانواده برخی از آنان بعضاً حتی برای نان شب خود نیز محتاج‌اند و در شرایط کنونی بازار و اقتصاد، چاره‌جویی و اقدام عملی برای زندانیان برای همه یک تکلیف است.

وی یادآور شد: در جامعه، فرهنگ بر اقتصاد و بالعکس اقتصاد بر فرهنگ تأثیر مستقیم دارد و این دو متأثر از یکدیگرند و در شرایط کنونی که اکثریت مددجویان با مشکلات اقتصادی گریبان‌گیرند، باید مواظب بود خانواده آنان دچار آسیب نشوند که در آن صورت همه مسئول خواهند بود. 

دادستان عمومی و انقلاب زنجان با تأکید بر اینکه باید محیط زندان را برای مددجویان تبدیل به کارگاه حرفه‌آموزی و محیط آموزشی و اشتغال و کسب درآمد برای آنان کرد، افزود: به معاونت اجرای احکام و بنیاد تعاون مددجویان اعلام شده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مددجویان را بر حسب استعداد، علایق و کارهایی که می‌توانند در آن فعالیت داشته باشند، تفکیک کنند تا به محض اعلام نیاز به نیرو، مددجویان حائز شرایط جهت اشتغال به کار معرفی شوند و در این رابطه زندانیان مربوط به مهریه در اولویت خواهند بود. 

وی با اشاره به اینکه اداره زندان‌ها برای زندانیان برنامه‌های فرهنگی و احکام برنامه‌ریزی کرده است، گفت: در خصوص اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان نیز اداره زندان‌ها باید به جد وارد عمل شود.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان ادامه داد: زندانیان به سه گروه باز، نیمه‌باز و بسته تقسیم می‌شوند که اقدام لازم برای آموزش و حرفه‌آموزی و اشتغال این افراد با توجه به شرایط زندانی باید مدنظر باشد. 

مظفری با بیان این موضوع که خانواده زندانیان در معرض انواع آسیب‌ها قرار دارند، افزود: زندان‌های استان زنجان به لحاظ تعداد مددجویان جزو کم‌جمعیت‌ترین زندان‌های کشور است، با این اوصاف افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها مشکلات خاص خود را دارد که مصمم هستیم با همکاری و مشارکت دستگاه‌های عضو کارگروه که اغلب متولیان اشتغال و تولید هستند، زمینه اشتغال زندانیان را حتی به صورت فصلی فراهم کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان، از وجود زندانیان با تخصص‌های مختلف در زندان‌های استان خبر داد و خاطرنشان کرد: با اعلام آمادگی دستگاه‌های عضو کارگروه جهت اشتغال زندانیان در کم‌ترین زمان، این افراد در اختیارشان قرار خواهد گرفت. 

کد مطلب 4410951

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