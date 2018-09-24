نامه وزیر بهداشت درباره کاهش شتاب علمی ایران به دلیل نوسانات ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، وزیر بهداشت طی نامه ای به دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، ضمن بیان مشکلات جدی حوزه تحقیقات و وضعیت ارزی حاضر، از ایشان درخواست اختصاص سهمیه ارزی برای امور مربوط به تحقیقات و پژوهش کرد.

دکتر سید حسن هاشمی در این نامه با اشاره به اینکه پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی حوزه علوم پزشکی عموماَ زیست محور هستند و نیاز به مواد مصرفی، تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی دارند، افزود: گاه تا ۹۲ درصد از هزینه پایان نامه و طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی مربوط به مواد مصرفی، تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی است.

وزیر بهداشت در ادامه این نامه یادآور شده است: تغییر نرخ ارز در ایران به یکباره، حداقل در اقلام مذکور، قدرت خرید دانشگاه های ما را به یک سوم رسانده است و اکنون بسیاری از مجریان طرح های تحقیقاتی که طرح و پایان نامه آنان تصویب شده از انعقاد قرارداد خودداری می کنند.

وی در ادامه، حذف ارز مرجع و افزایش قیمت بلیط هواپیما را باعث کاهش شتاب علمی ایران دانست و افزود: حذف ارز مرجع برای کنگره های تحقیقاتی و دوره های تحقیقاتی و همچنین افزایش قیمت بلیط هواپیما عملاَ منجر به قطع کامل سفرهای علمی اعضای هیات علمی شده است و این نگرانی را ایجاد می کند که شتاب علمی ایران به طور محسوس کاهش یابد.

هاشمی در این نامه تقاضای جامعه دانشگاهی علوم پزشکی کشور مبنی بر اختصاص سهمیه ارزی برای امور ذکر شده را بیان کرده است.