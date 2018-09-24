۱۵ واحد ضایعاتی غیرمجاز در سمنان تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی صبح دوشنبه در کارگروه بهبود مستمر کسبوکار سمنان که به میزبانی فرمانداری برگزار شد، ضمن بیان اینکه ساماندهی مراکز جمعآوری ضایعات در دستور کار دولت قرار دارد، بیان کرد: ۴۵ واحد ضایعات در شهرستان فعالیت دارد که نظارت مستمر بر کار این واحدها در زمره وظایف کارگروه است.
وی افزود: نظارتها و بازرسیهای صورت گرفته توسط کارگروه بهبود مستمر کسبوکار در هفته گذشته منجر به تعطیلی و پلمپ ۱۵ واحد جمعآوری ضایعات بدون مجوز در سطح سمنان شد که نشان از عزم جدی برای مقابله با واحدهای ضایعاتی بدون مجوز دارد.
اعطای ۲۰هکتار زمین برای مراکز ضایعاتی
فرماندار سمنان ساماندهی و برخورد با مراکز غیرمجاز جمعآوری ضایعات و پسماندها را اولویت اصلی کارگروه بهبود مستمر کسبوکار دانست و گفت: اهمیت این ضایعات به دلیل قرارگیری در حومه شهر و فضای غیربهداشتی است که میتوانند عمدتاً برای شهروندان ایجاد کنند.
دانایی درباره موانع رسیدگی به پرونده ضایعات غیرمجاز در سمنان، توضیح داد: متأسفانه افراد متخلف برخلاف ضوابط اقدام به جمعآوری ضایعات و تجمیع آنها در انبارهای ضایعات فروشی و اماکن غیرمجاز در اطراف و داخل شهر میکنند که موجب مشکلاتی در بخشهای مختلف شده است.
وی افزود: باهدف ساماندهی ضایعاتیهای سمنان، زمینی به وسعت ۲۰ هکتار موسوم به مرکز بازیافت برای استفاده تمامی واحدها و مراکز جمعآوری ضایعات آمادهشده که در صورت آمادگی برای جمعآوری ضایعاتیها از درون شهر، واگذار خواهد شد چراکه ما معتقد هستیم این مراکز باید به خارج از محدوده شهری منتقل شوند.
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