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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

اقلیم کردستان عراق:

امیدواریم عوامل حمله تروریستی اهواز شناسایی شوند

امیدواریم عوامل حمله تروریستی اهواز شناسایی شوند

اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای حمله تروریستی صورت گرفته علیه رژه نظامی در شهر اهواز را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حمله تروریستی صورت گرفته علیه رژه نظامی در شهر اهواز واقع در جنوب ایران را که به از دست دادن تعدادی از شهروندان نظامی و غیر نظامی و اصحاب رسانه منجر شد، محکوم می کنیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما به جمهوری اسلامی ایران و خانواده قربانیان این حمله تروریستی تسلیت می گوییم و برای مجروحان امید شفای عاجل داریم.

در این بیانیه تاکید شده است: امیدواریم عوامل این حمله شناسایی شده و مجازاتهای قانونی در حق آنها اجرا شود.

کد مطلب 4410962

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