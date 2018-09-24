امیدواریم عوامل حمله تروریستی اهواز شناسایی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حمله تروریستی صورت گرفته علیه رژه نظامی در شهر اهواز واقع در جنوب ایران را که به از دست دادن تعدادی از شهروندان نظامی و غیر نظامی و اصحاب رسانه منجر شد، محکوم می کنیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما به جمهوری اسلامی ایران و خانواده قربانیان این حمله تروریستی تسلیت می گوییم و برای مجروحان امید شفای عاجل داریم.

در این بیانیه تاکید شده است: امیدواریم عوامل این حمله شناسایی شده و مجازاتهای قانونی در حق آنها اجرا شود.