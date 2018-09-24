پرداخت ۶۰۰میلیون تومان وام مشاغل خانگی در گناباد

علیرضا شناسایی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار کرد: نگهداری و مرمت بناهای تاریخی یکی از اولویت های این اداره بوده و از انجایی که گناباد به عنوان یکی از شهرهای گردشگر پذیر استان معرفی شده این موضوع اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

وی افزود: در یک سال اخیر ۱۳ پروژه مرمت و اجرا داشته ایم که شامل طرح های مطالعاتی و یا مرمت آثار ثبت شده ملی مانند کاروان سرای قوژه که مربوط به دوره قاجاریه است می شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گناباد تصریح کرد: برای انجام این پروژه ها اعتباری ۷۰۰ میلیون تومانی هزینه شده و کار ساخت ورودی قنات جهانی قصبه نیز ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در سال جاری نیز ۲۰۰ میلیون تومان برای اتمام کار در نظر گرفته شده است.

شناسایی با اشاره به حضور گروه های مختلف گناباد درجشنواره ها بیان کرد: ماه گذشته در جشنواره آش ایرانی شرکت کرده ایم که رتبه نخست کشور را کسب و در نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی استان نیز رتبه اول را در حوزه مشارکت داشته ایم.

وی ایجاد اشتغال در حوزه های مختلف گردشگری و صنایع دستی را یکی دیگر از برنامه های خود اعلام کرد و افزود: برای ایجاد اشتغال در یک سال اخیر بیش از ۶۰۰ میلیون تومان وام مشاغل خانگی پرداخت شده و در سامانه کار نیز ۱۲ پروژه معرفی شده که درحال دریافت تسهیلات می باشند.